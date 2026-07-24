Llull emociona al madridismo tras renovar: «Si me lo hubieran dicho hace 20 años, no me lo hubiese creído»

El Real Madrid ha anunciado este viernes la renovación de Sergio Llull, que jugará una temporada más de blanco, la vigésima completa desde que se incorporara en la recta final del curso 2006/07. El de Mahón no ha tardado en pronunciarse en sus redes sociales sobre su renovación con el equipo madridista. En su cuenta de X, el veterano escolta ha compartido su primera imagen como jugador del Real Madrid, para poner en perspectiva que siga defendiendo esos colores 20 años después. «Si al chico de la foto le hubiesen dicho que renovaría para jugar su temporada número 21, no se lo hubiese creído», ha reconocido.

La llegada de Pedro Martínez al banquillo del Real Madrid de baloncesto sembró la duda sobre la continuidad del capitán del equipo, que cumple 39 años el próximo mes de noviembre. Su papel en la rotación merengue se ha reducido de forma progresiva con el paso de las temporadas, pero se ha mantenido como una pieza importante en el Real Madrid desde la segunda unidad. El rol del jugador con más partidos en la historia del club continuará siendo el de aportar puntos desde el banquillo como un ‘microondas’ capaz de revolucionar cualquier partido.

Si al chico de la foto, en su primer día como jugador del Real Madrid, le hubiesen dicho que, algún tiempo después, renovaría para disputar su temporada número 21 con el mejor club del mundo, probablemente no se lo hubiese creído. O si. 😉🤍🏀

Seguimos. #Halamadrid #Llull2027 pic.twitter.com/Q72dAmY4bs — Sergio Llull (@23Llull) July 24, 2026

La trayectoria de Sergio Llull a lo largo de dos décadas como jugador del Real Madrid de baloncesto habla por sí sola. Además de superar a Felipe Reyes como el jugador con más encuentros disputados (por encima de los 1200), es también el segundo máximo anotador histórico de la sección. En cuanto a la Euroliga, el de Mahón domina en la tabla de triplistas y es el jugador con más partidos y victorias en la competición continental. Entre sus triunfos en la Euroliga, siempre quedará para el recuerdo el que propició con su canasta ganadora ante Olympiacos para levantar su tercer título europeo con el Real Madrid.

Sergio Llull, veteranía y liderazgo para un nuevo Real Madrid

Además de sus registros individuales, que podrá seguir ampliando durante los próximos meses; tanto para tomar ventaja con sus futuros perseguidores como para recortar distancias en los pocos registros que le quedan por batir, Sergio Llull ha levantado 29 títulos con el Real Madrid. Nueve Ligas ACB, siete Copas del Rey, nueve Supercopas de España, una Intercontinental y tres Euroligas completan el palmarés del exterior español a nivel de clubes. Llull aportará liderazgo, experiencia y puntos en el renovado Real Madrid de Pedro Martínez.

El base-escolta continuará su camino como merengue una temporada más, 20 años después de su llegada a la capital española tras brillar en Manresa. Una trayectoria que no imaginó cuando aterrizó en Madrid con 19 años. «Si al chico de la foto, en su primer día como jugador del Real Madrid, le hubiesen dicho que, algún tiempo después, renovaría para disputar su temporada número 21 con el mejor club del mundo, probablemente no se lo hubiese creído. O si.», ha señalado Sergio Llull en su cuenta de la red social X.