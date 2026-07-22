Oficial: el Real Madrid ficha a Mikael Jantunen mientras la salida de Hezonja se enquista

El Real Madrid ha movido ficha rápido para cerrar a Mikael Jantunen, otro recambio de Mario Hezonja. La marcha del croata se ha enquistado porque aún no ha pagado su cláusula de salida a la NBA, algo que exige el convenio colectivo de la ACB. Puede haber lío judicial con el jugador y su agente, que ha ofrecido una cantidad mayor al club blanco, según Marca. Mientras, el ala-pívot finlandés se ha convertido oficialmente en la tercera incorporación madridista de este verano.

El ex de Fenerbahce reforzará el perímetro y la pintura del Real Madrid, pudiendo actuar tanto de ‘4’, su posición natural, como de alero. Su fichaje ya es oficial y el jugador de 26 años y 2,03 metros de altura militará a las órdenes de Pedro Martínez. Jantunen compartirá demarcación con Chuma Okeke, aunque Gaby Deck también está aclimatado a ejercer de ala-pívot. El finlandés brilló en París, donde ganó la Eurocup y firmó una gran temporada de debut en la Euroliga en la que se labró su fichaje por el entonces campeón de Europa.

Sin embargo, su año en Fenerbahce dejó fríos a los turcos, que le cortaron al término de la presente temporada. En el Real Madrid podrá resarcirse con la oportunidad que supone una vacante como la de Hezonja, lo cual le permitirá jugar una mayor cantidad de minutos. El perfil de Jantunen es el de un tirador que también se implica en defensa.

En la pasada Euroliga sólo promedió 5,3 puntos con 32% en triples y 3,2 rebotes, y su actuación en la Final Four le cerró la puerta del Fenerbahce para el futuro. Sin embargo, el Real Madrid le consideraba una buena opción para el ‘4’ al combinar con otro perfil como el de Okeke o Deck.

Pedro Martínez tendrá la misión de potenciar al máximo su faceta anotadora, que le hizo firmar buenos números en París y en la selección finlandesa en el pasado Eurobasket, en el que realizó 12 tantos de media por partido. Es un jugador que encaja en el estilo del catalán.

Comunicado del Real Madrid

«El Real Madrid CF y Mikael Jantunen han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Fenerbahce, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-28.

Jantunen es internacional por Finlandia y, a lo largo de su carrera, ha logrado los campeonatos de Liga de Bélgica, Francia y Turquía, entre otros títulos en esos países. En la temporada 2023-2024 ganó la EuroCup con el Paris Basketball. La temporada pasada, con el Fenerbahce, se proclamó campeón de la Liga, la Copa y la Supercopa de Turquía».