Hezonja encuentra una vía de escape y obliga al Real Madrid a rearmarse

Mario Hezonja ha encontrado su vía de escape del Real Madrid. El croata no quería seguir en el equipo blanco tras el catastrófico cierre de temporada, sumado a la marcha de Sergio Scariolo y a la llegada de Pedro Martínez al banquillo. Como aún no ha trascendido la franquicia que se ha interesado en él, lo que sabemos es que él mismo ha comunicado al club que va a pagar su cláusula de salida exclusiva a la NBA.

Esa posibilidad expiraba este lunes y Hezonja la ha ejercido sobre la bocina, abonando una cantidad de 850.000 euros que puede sonar escasa teniendo en cuenta su importancia en el Real Madrid. Su peso en el equipo fue creciendo exponencialmente a lo largo de sus cuatro temporadas como madridista y el vacío que deja obliga a los blancos a rearmarse tras perder a uno de sus líderes.

El Real Madrid necesita una estrella, pero ya lleva tiempo trabajando en ello, sabedor de que el escenario más realista es que Hezonja no siguiera la próxima temporada. Más todavía tras conocer la salida de Scariolo, quien le veía la gran estrella de la plantilla y así se lo comunicó en el vestuario y dejó entrever públicamente cuando se le preguntaba por el alero, especialmente desde inicios de 2026.

El recambio natural es Timothé Luwawu-Cabarrot, recientemente fichado procedente de Baskonia. Pero Hezonja era más que un ‘3’. Scariolo, y antes en menor medida Chus Mateo, le había convertido en un recurso excelente para el puesto de ala-pívot que ejercía cuando la ACB obligaba a descartar a alguno de los extracomunitarios (Trey Lyles, Chuma Okeke y Gaby Deck).

La otra opción de Hezonja

Su salida, a falta de conocer si será para volver a la NBA definitivamente o con la idea de buscar otro destino en la Euroliga, algo imposible vía cláusula, ya que sólo estaba habilitada para marcharse a Estados Unidos, se suma a la de otra estrella. Lyles y Hezonja, aunque coincidieron pocos minutos en pista, se alternaron en el ‘4’ y lo que pierde el Real Madrid es mucho.

Como decimos, el alero francés tratará de subsanar la carencia anotadora que se va con Hezonja, pero los blancos necesitan más. Una incorporación inmediata es la de Mikael Jantunen, ex del Fenerbahce, aunque se antoja complicado que entre el finlandés y TLC vayan a ser capaces de aportar todos los puntos que apilaban Lyles y el croata.

La baja de Mario es un daño colateral, puesto que se marcha uno de los pocos cupos (jugadores de formación local) de los que dispone el Real Madrid para ACB. El fichaje de Jaime Pradilla sumaba un efectivo de lujo en este sentido y el ex del Valencia se sumaba a una reducida lista que, a día de hoy, completan Edy Tavares y Alberto Abalde.

Un cupo menos

Usman Garuba no cuenta porque su lesión se alargará prácticamente hasta final de curso, la renovación de Sergio Llull aún no se ha anunciado y los blancos aún tienen que comunicar la llegada de Max Shulga procedente de Boston Celtics. El escolta computa como cupo por su pasado en la cantera del Baloncesto León. Así todo, el Real Madrid ya ojea el mercado para encontrar ‘otro’ Hezonja.