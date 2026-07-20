Hezonja paga su cláusula para salir del Real Madrid y se va a la NBA

Mario Hezonja ha pagado su cláusula de salida al Real Madrid para marcharse a la NBA. Era su deseo y en la noche de este lunes, fecha en la que expiraba ese apéndice de su contrato exclusivo para franquicias estadounidenses, el periodista Chema de Lucas ha informado de que lo podrá cumplir. De momento, no ha trascendido el equipo en el que el croata militará la próxima temporada, pero lo que es seguro es que no lo hará vestido de blanco.

El precio para su salida a la NBA era de 850.000 euros y ha sido el propio jugador quien lo ha abonado al club. Normalmente, es la franquicia que le capta la que lo pone en primer lugar, pero al no saberse el nombre de la misma, podría haber sido un movimiento llevado a cabo por Hezonja, aunque cuesta imaginar que asuma tal riesgo y se desvincule del Real Madrid, donde tenía contrato hasta 2029.

Hezonja se marcha tras la que, sin duda alguna, ha sido su mejor temporada como madridista. El croata fue el líder del equipo de Sergio Scariolo, quien le brindó todos los galones en el vestuario, pero, al igual que el resto de jugadores, salió señalado del derrumbe en la Liga Endesa que confirmó la primera temporada sin títulos en el Real Madrid de baloncesto desde 2011.

Súper Mario tendrá la oportunidad de regresar seis años después a Estados Unidos, donde militó de 2015 a 2020: tres temporadas en Orlando Magic, una en los Knicks y la última en Portland antes de recalar en Panathinaikos, donde su paso fue fugaz y un puente hacia el UNICS Kazan. Desde Rusia se trasladó a Madrid, donde ha jugado las últimas cuatro campañas.

El Real Madrid se rearma sin Hezonja

Con 31 años y siendo un jugador mucho más completo, Hezonja cumplirá de nuevo su sueño americano. Si no hay giro de guion, el croata volverá a la NBA. El Real Madrid, sabiendo la noticia, ya puede terminar de confeccionar su plantilla, puesto que había paralizado una de sus últimas incorporaciones en función de lo que estuviese por ocurrir con Mario.

Mikael Jantunen, ex de Fenerbahce, servirá como reemplazo, así como Timothé Luwawu-Cabarrot, anunciado recientemente como madridista. No es poco lo que pierde el Real Madrid sin Hezonja, un jugador que ha promediado 17,9 puntos esta temporada en la ACB, siendo nombrado MVP de la fase regular de la Liga Endesa, y 13,3 en la Euroliga, con dos grandes actuaciones en la Final Four que no se tradujeron en el título.