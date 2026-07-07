Hezonja se inclina por la NBA si llama a su puerta con Dubái a la vuelta de la esquina

La temporada de Mario Hezonja no ha dejado a nadie indiferente. A sus 31 años, el croata asumió galones y firmó uno de los mejores cursos de su carrera en el baloncesto. Su incremento de nivel ha motivado en él mismo la posibilidad real de que la NBA vuelva a fijarse y a día de hoy está más cerca de aceptar, si se produce, una oferta de Estados Unidos que de seguir en el Real Madrid.

A pesar de que Hezonja activó hace meses la operación de regreso a Estados Unidos, concretamente en febrero, cuando cambió de agente y se alió con Misko Raznatovic, el más poderoso de Europa y con fuertes vínculos en la NBA, el croata se sentía bien en el club. Incluso aseguró antes de la Final Four de la Euroliga que del 1 al 10 se sentía «un 11 de contento».

Sin embargo, la marcha de Sergio Scariolo, a la que él mismo reaccionó en sus redes sociales antes de ser anunciada por el Real Madrid cuando se informó del nombre de Pedro Martínez como sustituto del italiano, ha aumentado sus ganas de que alguna franquicia toque su puerta antes del 20 de julio. Ese día, no muy lejano, expira cada pretemporada la cláusula de salida a la NBA que pactó con el club cuando renovó hasta 2029 en el verano de 2024.

Una opción que siempre está ahí y con la que el Real Madrid ya ha lidiado en múltiples ocasiones, la última en 2024 con Guerschon Yabusele. Consiste en que cualquier equipo estadounidense puede abonar la cláusula del jugador en cuestión y este la deposita en las arcas de la entidad para marcharse al otro lado del charco. Como decimos, Hezonja aún se ve fuerte para tomar ese camino de vuelta después de uno de sus mejores años con la elástica madridista.

«La cláusula no implica que vaya a suceder»

Scariolo habló en su momento de la posible vuelta de Hezonja a Norteamérica: «Tiene una cláusula de salida a la NBA en un momento dado del verano y todo el mundo es consciente de ello. Está haciendo muy buena temporada y no sé qué decisión tomará». Hasta el propio Mario se pronunció al respecto: «Es una cláusula adicional en el contrato, pero no implica que vaya a suceder necesariamente».

La realidad es que ahora mismo el alero se inclina porque sí suceda. Así lo contó recientemente el reputado periodista de baloncesto, Donatas Urbonas, en Basket News, hablando de que «está haciendo todo lo posible por volver a la NBA». Pero a Hezonja se le acaban los días y, de momento, no hay constancia de que alguna franquicia le haya presentado una oferta en firme.

Dubái, opción seria

De ahí que en este medio hablemos de la otra opción que se aparece como posible destino: Dubái. Hezonja, a sus 31 años, tiene claro que no quiere estar a disgusto en ningún sitio y está dispuesto a abandonar el Real Madrid con tal de ponerse a las órdenes de un entrenador con el que tenga química. Uno de ellos es Xavi Pascual, con quien se abrazó antes de un Clásico esta temporada en el Palacio y que en breve será anunciado como técnico del equipo de Emiratos Árabes.

Fuentes cercanas a Dubái aseguran a este medio que Hezonja vería con buenos ojos dicha alternativa. Si finalmente no recala en la NBA antes del 20 de julio, el croata contemplaría seriamente marcharse a Emiratos. Por muchas razones: equipo de Euroliga con claras aspiraciones a partir de la próxima campaña, la presencia de Xavi Pascual y salario alto e inigualable para la mayoría de clubes.

Contrato hasta 2029 en Madrid

Todo encaja para Hezonja, aunque es el jugador quien tiene la última palabra y que se quede en el Real Madrid tampoco se puede descartar. El croata, que es el segundo mejor pagado de la plantilla por detrás de Edy Tavares y tiene tres años más de contrato, viene de un curso en el que se ha convertido por primera vez en el MVP de la Liga Endesa y ha brillado en la Euroliga, Final Four incluida.

No sería de extrañar que, si expira la opción de ejercer su cláusula de salida el 20 de julio y no vuelve a la NBA, Hezonja recapacite y apueste por darse una oportunidad más y probarse a las órdenes de Pedro Martínez, quien opina que el liderazgo en cancha se comparte, no se individualiza. El Real Madrid, por si acaso, está cerca de reforzarse en la posición de alero con la inminente llegada de Timothé Luwawu-Cabarrot.