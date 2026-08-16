El Real Madrid reedita su trío de mosqueteros

El Real Madrid ha reeditado este verano su trío de mosqueteros. En el verano de 2024, el equipo blanco se quedó huérfano de jugadores franceses tras la salida conjunta de Guerschon Yabusele, Vincent Poirier y Fabian Causeur (retirado); en 2025 incorporó a Théo Maledon y dos años después volverá a haber tres representantes de Francia en la plantilla madridista.

Los fichajes de Timothé Luwawu-Cabarrot y Olivier Sarr recuperan la esencia de los tres mosqueteros. Los ex de Baskonia y Cleveland Cavaliers se unirán a un Maledon que está a las puertas de su segunda temporada en el Real Madrid y conformarán un trío francés llamado al éxito. Sus antecesores fueron campeones de la Euroliga en 2023 y ahora ellos quieren seguir sus pasos bajo un sello dominador.

La cantera francesa es, junto a Estados Unidos y Alemania, la más potente del baloncesto actual. Reflejo de ello es que Francia es el segundo país extranjero con más representación en la NBA por detrás de Canadá, es decir, el primer europeo. De hecho, esta temporada batió su récord histórico con 19 jugadores en la liga americana, entre ellos estrellas mundiales como Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher o el propio Alexandre Sarr, hermano menor de la nueva incorporación madridista.

Y en cuanto al Real Madrid, el club realizó una seria apuesta por Maledon, pagando un traspaso en su momento al Asvel porque le veía como el base del futuro para ir dando el relevo progresivamente a Facu Campazzo. Sin embargo, el francés no cumplió las expectativas en su primer curso, pero con Pedro Martínez a los mandos se espera que su presencia en cancha sea aún mayor y que eso le permita liberarse.

Maledon, TLC y Sarr, trío de mosqueteros

En la cancha verá rostros conocidos como el de Luwawu-Cabarrot, que también ha sido su compañero en la selección francesa. El ex de Baskonia fue el jugador más anotador de la pasada Liga Endesa y acarició el MVP en la Copa del Rey, pero se le escapó por su expulsión en la final contra el Real Madrid, precisamente. A sus 31 años llega en un momento idóneo para cargar con el peso de los puntos y ser el alero titular del conjunto blanco.

En cambio, Sarr vivirá su primera experiencia en la máxima competición europea. A sus 27 años, reúne cuatro temporadas de experiencia entre NBA y G-League y su crecimiento en la entidad madridista será decisivo para dosificar el mayor número de minutos posible a Edy Tavares con un recambio de plenas garantías.

De momento, ya ha caído con buen pie en la ciudad y en la afición al presentarse en Madrid con una camiseta del francés Zinedine Zidane, leyenda del club. Además, Sarr reveló que otro de los miembros del tridente galo había sido clave en su fichaje: «Theo estaba en Oklahoma cuando yo llegué y me ayudó con la transición a la NBA. Estoy encantado de que volvamos a compartir vestuario. Es una de las razones por las que estoy aquí. Se ha involucrado personalmente en mi reclutamiento».