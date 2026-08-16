El Real Madrid está listo para asumir su último amistoso de una pretemporada con el Mundial como gran protagonista. El partido ante el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen comenzará este domingo 16 de agosto a las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias). José Mourinho tiene a la plantilla completa por primera vez, por lo que tiene la oportunidad de seguir de cerca el nivel de los recién llegados.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté podrán jugar con el equipo después de sus vacaciones obligatorias tras la Copa del Mundo. Además, los seguidores del club podrán ver a Yan Diomande en acción, que también ha sido convocado después del anuncio de su fichaje.

Mourinho tiene un abanico de opciones mucho más amplio. Sin embargo, las bajas por lesión o molestias siguen presentes. El portugués está siendo muy precavido para evitar sustos durante la pretemporada, por lo que no ha convocado a Aurélien Tchouaméni, que había regresado con molestias después del Mundial. Endrick tampoco está en la lista, después de que se entrenara al margen de sus compañeros este viernes.

Los jugadores que están en proceso de recuperación por lesión están avanzando. Thibaut Courtois ha entrado en la convocatoria tras abandonar los cuartos de final del Mundial ante España. El guardameta podría tener sus primeros minutos si el entrenador decide ponerlo por delante de Lunin.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Schalke 04

Muchas caras nuevas aparecerán en el último amistoso de la pretemporada. Esta es la lista de José Mourinho para el partido en Alemania: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Illia Voloshyn, Dean Huijsen, Trent, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Cestero, Alexis Ciria, Vini Jr., Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.