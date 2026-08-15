Convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Schalke 04: Diomandé se estrena y varios regresos

La convocatoria del Real Madrid para el partido amistoso contra el Schalke 04, el último de la pretemporada, está llena de novedades entre caras nuevas y regresos. Cuenta con Kylian Mbappé y Jude Bellingham y se estrenan tres fichajes: Yan Diomandé, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté. José Mourinho aún no arriesga con Aurélien Tchouaméni, que arrastra molestias del Mundial, pero llegará para el Espanyol.

El francés no viaja a Alemania, como tampoco lo hace Endrick, que este viernes ya se entrenó al margen de sus compañeros. Quien también vuelve es Thibaut Courtois tras haber superado esa pequeña lesión sufrida en el Mundial. Tendrá minutos contra el Schalke en previsión de que sea titular en Cornellá el próximo sábado en el debut en Liga.

Por primera vez en la pretemporada, Mourinho cuenta con los xx fichajes que hasta ahora ha realizado el club: Dumfries, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí y Diomandé. El portugués sigue confiando en los canteranos Mario Rivas, Jorge Cestero y Alexis Ciria e incorpora al portero ucraniano del Juvenil A Illia Voloshyn.

Las únicas ausencias, como decimos, son las de Endrick y Tchouaméni, a las que se suman las de los lesionados de larga duración: Militao, Asencio, Mendy y Rodrygo. Mourinho podrá probar con un once completamente nuevo, aunque lo normal es que mantenga el bloque del Teresa Herrera para ir introduciendo progresivamente a los jugadores que se incorporaron en la última semana.

Convocatoria del Real Madrid