Mourinho mete más caña que nunca

Se va acercando el inicio de temporada para el Real Madrid y su entrenador, José Mourinho, lejos de levantar el pie del acelerador, está incrementando la exigencia física en los entrenamientos sesión tras sesión. La de la mañana de este viernes, la penúltima antes del amistoso contra el Schalke 04 del domingo en Alemania, ha estado marcada por el físico y la táctica.

El técnico portugués, en su segundo día con toda la plantilla disponible salvo lesionados, está metiendo más caña que nunca, sabedor de que a su equipo aún le queda mucho camino por recorrer en su puesta a punto. El Real Madrid comenzó la sesión con trabajo en el gimnasio y luego, sobre el césped, los jugadores realizaron series físicas sin balón y una fase táctica antes de pasar a movimientos de balón de presión, combinación, conducción y finalización.

El equipo blanco debutará en Liga el próximo sábado 22 de agosto contra el Espanyol en Cornellá y Mourinho quiere llegar ya a esa primera cita habiendo implantado la mayoría de sus conceptos físicos y tácticos. «Mucha tralla en la sesión, física y con balón», es el mensaje que sale desde Valdebebas tras el entrenamiento de este viernes, el penúltimo antes del viaje a Gelsenkirchen.

Mourinho, al igual que el madridismo, ha sacado conclusiones positivas de los tres amistosos, pero también sabe que hay mucho que mejorar. De ahí que esté ‘machacando’ físicamente a sus jugadores, especialmente a los recién incorporados (Mbappé, Bellingham, Konaté, Cucurella y Diomandé), y que de manera general haya metido una alta carga táctica.

Para el partido en Alemania apuntan Mbappé y tres caras nuevas, Cucurella, Diomandé y Konaté, y en el Real Madrid hay dudas con que Bellingham esté ya para viajar y jugar tras tres sesiones con el grupo. Lo mismo sucede con Aurélien Tchouaméni, que este viernes entrenó en solitario por las molestias que arrastra desde el Mundial con Francia.

Mourinho no afloja

En el club aseguran que estará disponible para el arranque liguero, aunque no descartan que se quede en Valdebebas este fin de semana, como el inglés. La lista de convocados para el último test se conocerá alrededor de las 16:00 horas de este sábado.

Mientras, Mourinho sigue sacando el látigo en Valdebebas con el objetivo de pulir físicamente a su plantilla con vistas a otra temporada eterna y, por tanto, de altísima intensidad física.

Tras repartir presencia en el juego en los amistosos frente a Fiorentina, Ferencvaros y Deportivo de La Coruña, el portugués seguirá introduciendo caras nuevas ante el Schalke y rotará con aquellos que ya suman un buen número de minutos esta pretemporada para lograr un ensamblaje de la plantilla que le permita competir al máximo desde el primer momento.