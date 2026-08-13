Bellingham regresa con la ilusión por las nubes: «Es un sueño trabajar con Mourinho»

Jude Bellingham ha atendido a los medios oficiales del club tras regresar de sus vacaciones e incorporarse al trabajo en Valdebebas. Lo hizo el pasado miércoles después de disfrutar de sus merecidas vacaciones tras la Copa del Mundo. Un Mundial donde su Selección, la inglesa, quedó tercera con él como máximo goleador de su equipo. Ahora, Jude comienza su cuarta temporada como madridista con la ilusión por las nubes.

«Estoy muy feliz de volver con mis compañeros y estar con el nuevo técnico. El Mundial fue una experiencia muy buena para mí y para mis compañeros de Inglaterra, pero estoy listo para volver y competir con mis compañeros del Real Madrid. Ojalá podamos ganar», comenzó señalando Jude Bellingham tras su regreso a Valdebebas.

«Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Solo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es», desveló Jude Bellingham sobre su relación con su nuevo entrenador.

Jude Bellingham ya está de vuelta

«Estoy corriendo mucho, con el calor, y estoy haciendo mucho fútbol con mis compañeros. Es difícil, pero es bueno para disfrutar. Este sufrimiento me gusta mucho», valoró el inglés sobre sus primeros días de trabajo.

«Ahora soy un poco más hombre y tengo más experiencia. Tengo buenas sensaciones para esta temporada con los nuevos fichajes y el entrenador. Es un honor y un orgullo para mí jugar en este club. Ojalá sean muchos más años», dijo Jude Bellingham sobre la experiencia que tiene como jugador en estos momentos.