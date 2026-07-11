Mourinho busca la libertad de Bellingham

Jude Bellingham vuelve a parecer Jude Bellingham. Con Inglaterra ha recuperado la sonrisa, el peso dentro del equipo y, sobre todo, esa capacidad para decidir partidos que le convirtió en uno de los mejores futbolistas del planeta. No es casualidad. Tampoco un simple cambio de camiseta. La clave está en su posición. Mientras en el Real Madrid terminó demasiado lejos del área y obligado a participar en tareas que le alejaban de su mejor versión, con Inglaterra juega liberado, por delante del balón y con permiso para atacar cada espacio que aparece.

El inglés se mueve como un mediapunta puro, casi como un segundo delantero. Recibe entre líneas, pisa área, llega desde atrás y aprovecha su potencia para romper partidos. Es ahí donde marca la diferencia. Bellingham no necesita estar demasiado pendiente de iniciar la jugada ni de bajar constantemente hasta la base del centro del campo. Inglaterra le protege y le permite atacar. El resultado está a la vista: más presencia ofensiva, más goles, más liderazgo y la sensación de que vuelve a jugar sin cadenas.

En el Real Madrid ocurrió justo lo contrario durante buena parte de la última temporada. La falta de equilibrio colectivo y los problemas en la salida de balón obligaron al inglés a retrasar demasiado su posición. Tuvo que correr hacia atrás, ayudar en la construcción y asumir un desgaste defensivo que terminó apagando su llegada. Bellingham siguió trabajando, pero dejó de aparecer donde realmente hace daño. Perdió frescura, protagonismo y esa capacidad para irrumpir en el área cuando nadie le espera.

José Mourinho ya ha tomado nota. El portugués considera que el inglés debe ser uno de los grandes pilares de su nuevo proyecto y tiene claro que la mejor manera de recuperarle pasa por liberarle. La idea es situarle en la mediapunta dentro de un 4-2-3-1, con libertad para aparecer por dentro, atacar el área y conectar con los delanteros. Para que eso funcione, necesitará un doble pivote sólido que proteja sus espaldas y le evite cargar con tareas que no potencian sus mejores cualidades.

El efecto Mbappé

La presencia de Kylian Mbappé también puede convertirse en una bendición para Bellingham. El francés obliga a los centrales a vivir pendientes de sus movimientos y genera espacios constantemente. Ahí puede aparecer el inglés. Llegando desde segunda línea, atacando el espacio libre y convirtiéndose por momentos en un falso delantero. Es la fórmula que ya le permitió firmar un primer año espectacular en el Real Madrid y que Mourinho quiere recuperar.

El técnico portugués busca un equipo sólido, vertical y competitivo, pero también entiende que sus grandes futbolistas necesitan libertad para marcar diferencias. Bellingham encaja perfectamente en esa idea. Tiene físico, carácter, llegada y una mentalidad que Mourinho valora especialmente. La misión será rodearle bien y colocarle donde más daño hace.

Inglaterra le ha recordado al Real Madrid cuál es su mejor versión. Ahora le toca a Mourinho convertir esa lección en una realidad. Porque si consigue que Bellingham vuelva a jugar cerca del área, el conjunto blanco recuperará a uno de los futbolistas más determinantes del mundo.