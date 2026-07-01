Mourinho ya dibuja ‘su’ Real Madrid: equilibrio, velocidad y un Bellingham total

José Mourinho ya tiene en la cabeza el Real Madrid que quiere construir. El portugués apenas lleva unas semanas trabajando en la planificación de la próxima temporada junto a la dirección deportiva, pero el dibujo está prácticamente definido. El técnico ha trasladado al club la idea de equipo que quiere ver sobre el césped y todos los movimientos del mercado están respondiendo a ese plan. Se acabaron los experimentos. El nuevo Real Madrid tendrá una identidad muy marcada: línea de cuatro, equilibrio por dentro, profundidad por fuera y un ritmo de juego mucho más vertical.

En la portería, obviamente, estará Courtois. De eso no hay duda. La defensa será uno de los grandes cambios respecto a temporadas anteriores. Mourinho apostará por un sistema con cuatro defensores, algo que siempre ha considerado innegociable salvo circunstancias muy concretas. En el lateral derecho, Trent Alexander-Arnold parte con ventaja para hacerse con la titularidad. El inglés será uno de los principales generadores de fútbol desde atrás gracias a su calidad con el balón. Muy cerca estará Denzel Dumfries, un perfil completamente distinto que ofrecerá potencia física, profundidad y una competencia constante que Mourinho considera imprescindible para mantener el nivel competitivo de la plantilla.

En el costado izquierdo, Marc Cucurella será el dueño del puesto. El internacional español llega con la total confianza del técnico portugués, que insistió personalmente en su incorporación. La única incógnita reside en quién será su alternativa. El club deberá decidir durante el verano si mantiene a Álvaro Carreras o a Fran García, ya que sólo uno continuará en la plantilla. El gallego tiene más opciones.

La pareja de centrales también parece decidida. Mientras Éder Militao termina de recuperarse y demuestra que puede volver a su mejor nivel, los elegidos serán Ibrahima Konaté y Antonio Rüdiger. El alemán seguirá siendo el gran líder de la defensa, mientras que el francés aportará velocidad, contundencia y capacidad para defender muchos metros a la espalda. Dean Huijsen tendrá un papel importante, pero sin la presión de asumir galones desde el primer día. Mourinho quiere llevar su crecimiento con calma.

Doble pivote y Jude

En el centro del campo tampoco habrá demasiadas sorpresas. El técnico apostará por un doble pivote muy definido. Aurélien Tchouaméni ejercerá como mediocentro más posicional, protegiendo constantemente a la defensa y dando equilibrio al equipo. A su lado aparecerá Fede Valverde con mucha más libertad para romper líneas, llegar al área y aparecer en zonas de ataque, una faceta que Mourinho considera diferencial.

Por delante llegará una de las grandes novedades tácticas. Jude Bellingham será el auténtico corazón ofensivo del equipo. El inglés jugará como mediapunta, pero con muchísima responsabilidad sin balón. Mourinho quiere que sea el primer defensor tras la presión de Mbappé y el futbolista encargado de conectar constantemente el centro del campo con el ataque. Su espectacular Mundial no ha hecho más que reforzar la convicción del técnico de que debe ser uno de los grandes líderes del proyecto.

Las bandas también están perfiladas. En la derecha competirán Bernardo Silva y Arda Güler. El portugués aportará experiencia, inteligencia táctica y capacidad para asociarse, mientras que el turco ofrecerá desequilibrio y talento en los metros finales. En el perfil izquierdo no hay debate: Vinicius seguirá siendo una de las grandes referencias ofensivas del equipo siempre que continúe, aunque Mourinho le exigirá mucho más compromiso defensivo y continuidad durante los noventa minutos.

Y arriba aparecerá Kylian Mbappé. El francés será la referencia ofensiva, el hombre llamado a decidir los partidos y el encargado de culminar un sistema pensado para potenciar sus virtudes. Todo empieza a tomar forma. Mourinho ya dibuja el Real Madrid que tiene en la cabeza y, salvo algún retoque que pueda dejar el mercado, el portugués ya sabe perfectamente cómo quiere que juegue su nuevo equipo.