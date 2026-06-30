Cucurella desvela su conversación con Mourinho: «Me comentó lo que quería de mí…»

Marc Cucurella está siendo uno de los mejores futbolistas de España durante el Mundial 2026 y desde la concentración de la selección en Chattanooga ha desvelado cómo fue la conversación con José Mourinho que desembocó en su fichaje por el Real Madrid. El lateral ha elogiado al técnico portugués y también ha dejado claro cuál es su sueño en el conjunto blanco: ganar la Champions League.

El fichaje de Marc Cucurella ha sido una jugada maestra del Real Madrid, que se ha anticipado a equipos como Atlético y Barcelona para cerrar un fichaje bueno, bonito y barato. El club blanco pagó al Chelsea alrededor de 60 millones por hacerse con los servicios de uno de los mejores laterales zurdos del mundo que tiene los mejores años de su carrera por delante. Todo gracias a una operación que se cerró en tiempo récord.

«Todo fue muy rápido y fue muy fácil de decidir. Viene un equipo como el Real Madrid con toda la historia que tiene y, como jugador, es un privilegio tener una oportunidad así», ha comentado Marc Cucurella sobre cómo se cerró su fichaje por el Real Madrid, que fue horas antes de que España debutara en el Mundial ante Cabo Verde. Es más, el fichaje fue oficial antes de que deslumbrara por primera vez con la camiseta de España en el presente Mundial, en el que ha disputado todos los minutos en los tres partidos.

Cucurella y la llamada de Mourinho

En una entrevista concedida a El Chiringuito, Marc Cucurella también ha desvelado cómo fue su primera conversación con José Mourinho. Ya es sabido que el entrenador portugués telefoneó al jugador para confirmar su fichaje por el Real Madrid.

‼️ @cucurella3 habla de MOURINHO, MBAPPÉ y VINICIUS 📞 «MOU me LLAMÓ».

😅 «»¿Defender más por ellos? Me como el trabajo sucio con tal de ganar». Su entrevista con @JuanfeSanzPerez, en #ChiringuitoMundial. pic.twitter.com/3s6ADx2qkA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2026

«Mourinho me escribió primero y me dijo que me llamaría. Me comentó lo que quería de mí y que estuviese convencido de unirme a ellos. Lo noté muy cercano y trabajando con él puedo aprender mucho. Es un gran orgullo», dijo sobre su conversación con Mourinho, que fue clave para acabar fichando por el Real Madrid. Cucurella también dejó claro que su sueño es «ganar la Champions con el Real Madrid». «Es lo que más ilusión me hace», afirmó en la entrevista en la que también habló de Vinicius y Mbappé. «¿Defender más por ellos? Me como el trabajo sucio con tal de ganar», dijo.