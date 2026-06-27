El Mundial dispara a Brahim: líder con Marruecos y fijo para Mourinho

El futuro de Brahim Díaz pasa por el Real Madrid. En Valdebebas no existe ninguna duda con el internacional marroquí, un futbolista al que el club considera muy importante para el nuevo proyecto que liderará José Mourinho. Aunque todavía no se ha hecho oficial, el atacante renovó hace un año su contrato, ampliando su vinculación con la entidad blanca más allá de 2030. Una apuesta de presente y de futuro que deja clara la confianza que existe en un jugador que siempre ha respondido cuando ha tenido la oportunidad.

Brahim tampoco contempla otro escenario. El futbolista quiere seguir en el Santiago Bernabéu y no tiene intención alguna de escuchar ofertas este verano. Sabe que habrá una competencia enorme por un puesto en el ataque, pero también que Mourinho valora especialmente un perfil como el suyo. El portugués aprecia su capacidad para jugar entre líneas, romper partidos desde el banquillo o ser titular en varias posiciones del frente ofensivo. Es un futbolista diferente, imprevisible y con un uno contra uno que muy pocos tienen en la plantilla.

En el Real Madrid consideran que ha llegado el momento de dar un paso definitivo. Brahim ya no es ese jugador que necesitaba reivindicarse cada vez que salía al césped. Se ha convertido en un futbolista fiable, comprometido y capaz de sumar en partidos importantes. Por eso el club no se ha planteado en ningún momento abrirle la puerta de salida y la renovación cerrada hace más de un año es la mejor prueba de ello.

Brilla con Marruecos

Mientras tanto, el malagueño sigue demostrando su nivel en el Mundial con Marruecos. Brahim se ha convertido en el gran líder del combinado africano y está firmando un inicio de campeonato sobresaliente. De hecho, es el único futbolista del Mundial que ha repartido una asistencia en cada uno de los dos primeros encuentros del torneo, una estadística que confirma el extraordinario momento de forma que atraviesa.

En Marruecos sueñan con volver a hacer historia y buena parte de sus esperanzas pasan por las botas del madridista. Brahim ha asumido la responsabilidad de liderar a su selección y está respondiendo con fútbol, personalidad y cifras. Todo ello mientras en Valdebebas siguen muy atentos a su rendimiento, convencidos de que regresará después del Mundial para ser una pieza importante en el primer proyecto de Mourinho en su vuelta al Real Madrid.

El mensaje desde el club es claro: Brahim cuenta, Mourinho cuenta con él y él sólo piensa en triunfar vestido de blanco. Su futuro está decidido desde hace tiempo. Ahora sólo quiere confirmar sobre el césped que el Real Madrid acertó apostando por él a largo plazo.