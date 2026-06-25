Mourinho lanza su primer misil: «No quiero tener los problemas que leí en las últimas temporadas»

Jose Mourinho ha comenzado a trazar las líneas maestras del Real Madrid que va a dirigir la próxima temporada. El técnico dijo de forma simpática que quería que sus jugadores fuesen eliminados lo más pronto posible en el Mundial para tenerles disponibles y volvió a dejar un mensaje donde pone por encima de todo el equipo que quiere formar a través de la unión de vestuario.

«He leído algunas cosas en las que decía que José llega aquí y va a cortar a algunos de los mejores jugadores que supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No, no, yo quiero a estos jugadores, quiero a estos jugadores, quiero a los mejores. Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener los problemas que, no sé, según leo, tuvieron en temporadas anteriores», dijo el portugués.

Mourinho quiere hacer una unión que el equipo no tuvo ni el época de Xabi Alonso ni en la de Álvaro Arbeloa. «Tener a los mejores tíos es el mejor problema que puede tener un entrenador. Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un gran problema», añadió al mismo tiempo que reconoció que el vestuario de más nivel que ha dirigido ha sido el del Real Madrid.

Preguntado acerca de con cuál selección va en el Mundial, Mourinho sorprendió con su respuesta. «¿Quieres que te diga la verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones. Porque quiero a los chicos de vuelta a la pretemporada», aseguró.

Por último, el portugués no se anduvo con rodeos con la fórmula de sus éxitos para conquistar a las estrellas. «No hago milagros, pero puedo mejorar a los tíos que son mejorables, a los tíos que quieren mejorar», dijo. De hecho, puso como ejemplo a Samuel Eto’o cuando consiguió doblegar al Barça con el Inter. «La gente dice que aquello fue un milagro de Mourinho, y no lo fue. No hice nada. El tío lo hizo solo. Quería ganar al Barcelona. Quería echar al Barcelona. Quería ganar la Champions a cualquier precio», zanjó.