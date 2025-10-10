Xabi Alonso recoloca a Fede Valverde

Xabi Alonso tiene decidido reubicar a Fede Valverde después del parón de selecciones. El uruguayo, que fue lateral derecho ante el Villarreal, se mantendrá en esa posición hasta que regresen Carvajal o Trent y después el técnico tolosarra quiere probarle en el costado derecho del ataque del Real Madrid para maximizar su potencial en la presión alta y para poder colocar cerca de Tchouaméni a Bellingham, Ceballos o Arda Güler.

Fede Valverde será después del parón un jugador de derechas. Después de toda la polémica suscitada tras sus declaraciones en la previa del partido ante el Kairat Almaty –que acabaron costándole la titularidad porque iba a jugar como lateral derecho– el uruguayo acató la decisión de Xabi Alonso y fue el lateral derecho del Real Madrid contra el Villarreal. Jugó bien, por cierto.

Ahora a Fede Valverde le va a tocar guardar esa posición, igual que le ocurrió varias veces la temporada pasada, hasta que vuelvan Carvajal o Trent. La buena noticia para el uruguayo es que el capitán del Real Madrid podría estar de vuelta para el primer partido tras el parón de selecciones, aunque es probable que Fede sea el 2 titular ante el Getafe y Carvajal se pruebe en la última media hora.

Un Valverde de derechas

¿Y qué pasará cuando Xabi Alonso recupere a sus dos laterales diestros? Pues que Fede Valverde se mantendrá escorado pero ya no en la defensa sino en el costado derecho del centro del campo por delante del lateral. El uruguayo firmó su mejor temporada en el Real Madrid en la 22-23, precisamente en esa demarcación de extremo por la derecha con libertad para llegar al área. Anotó 12 goles y repartió 7 asistencias en los 56 partidos oficiales que disputó con el equipo madridista.

Esta temporada, que arrancó para el Real Madrid sin Camavinga ni Bellingham, Xabi Alonso había apostado por Fede Valverde como pareja de Tchouaméni en el doble pivote. Más allá de los resultados la realidad del juego es que ambos futbolistas no mezclan bien y necesitan la ayuda de Güler por delante o de Huijsen por detrás para que la jugada nazca limpia. El equipo madridista echa en falta un jugador que asuma las labores que hacía Kroos en la salida del balón y Fede Valverde no puede ser ese futbolista.

Tras la debacle del Metropolitano en la que no sólo naufragó Fede Valverde sino el resto de sus compañeros, Xabi Alonso se dio cuenta de la necesidad de poner a un creador de juego al lado de Tchouaméni. No es casual que Dani Ceballos haya sido titular en tres de los últimos cuatro partidos del Real Madrid. El utrerano sólo se quedó sin jugar frente al Atlético por decisión técnica y, curiosamente, fue el partido en el que el equipo madridista más echó en falta la presencia de un jugón en el medio al que no le quemara al balón.

Además, la recuperación de Bellingham para la causa supondrá la presencia de un futbolista más capaz de jugar en la base de la jugada y en el vértice. El inglés puede ser la pareja de Tchouaméni o el futbolista que ataque el área cuando Mbappé caiga a banda. Por eso, la intención de Xabi Alonso es adelantar a Fede Valverde a la posición de extremo derecho para aprovechar sus dotes para la presión alta y el cañón de su pierna izquierda en las inmediaciones del área.