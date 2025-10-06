Fede Valverde no viaja con Uruguay y también descansará en el parón

Fede Valverde no irá con la selección de Uruguay en este parón de selecciones. El conjunto de Marcelo Bielsa tiene programados dos partidos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán el próximo 10 y 13 de octubre, respectivamente. Una gran noticia para Xabi Alonso, que tendrá descanso uno de los futbolistas que más minutos acumula en el Real Madrid esta temporada.

La idea previa es que el charrúa viajase a Malasia, lugar donde se jugarán ambos encuentros. Un esfuerzo que añadiría más carga a un Fede que necesita descanso para lo que está por venir después del segundo parón de esta temporada. Valverde sí acudió al primero el pasado mes de septiembre, donde jugó ante Chile y Perú jugando los 180 minutos. Es por ello que tanto el seleccionador como el futbolista habrían mantenido una conversación previa para pactar el acuerdo de que el capitán no esté con La Celesta en ambas citas.

Fede Valverde es el sexto jugador del Real Madrid que más ha jugado este curso, solo superado por Courtois, Mbappé, Tchouaméni, Carreras y Huijsen. Ha sido titular en ocho de los diez partidos, siendo solo ante el Kairat el único que se quedó en el banquillo. En las últimas semanas, el sudamericano ha vivido uno de sus momentos más tensos con Xabi por el debate acerca de jugar de lateral derecho. Aunque siempre ha mostrado que prefiere jugar de mediocentro, Valverde ha demostrado ser jugador de equipo.

Frente al Villarreal firmó un gran partido, siendo sacrificado atrás y dando mucho recurso ofensivo al ataque para ser ese Fede completo que hace recordar el nivel descomunal que tenía hace unos años. Acabó ovacionado en el Santiago Bernabéu y la idea es que se entrene esta semana en Valdebebas junto al resto que tampoco irán con sus selecciones pensando en Getafe, Juventus y, por supuesto, el Clásico.