Xabi Alonso abre el casting para llenar el vacío de Mbappé

El Real Madrid despidió este 2025 con una noticia de esas que ponen los pelos de punta. Mbappé, el jugador que tira, junto a Courtois, de un equipo lleno de carencias que no puede vivir sin el delantero, se ha lesionado y no podrá jugar contra el Betis. Ese mismo que cerró el año que recién termina con 59 goles es seria duda también para la Supercopa de España, donde los de Xabi Alonso se medirán al Atlético de Madrid. El drama se entiende con facilidad, pero el donostiarra ya piensa en buscar soluciones. Nadie es como Kylian, pero en su plantilla sí hay recursos. Todo dependerá de cómo quiera jugar el vasco.

Sin Mbappé y si quiere seguir apostando por Rodrygo y Vinicius en ataque, como en los últimos encuentros, Gonzalo debería ganar peso. El cantero fue la gran apuesta de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes y siempre le ha respondido, aunque cuando empezó la temporada sus minutos han sido limitados. Con el City, sin el francés, fue titular.

Otra opción es apostar por Rodrygo y Vinicius en ataque, reforzando el centro del campo. De esta manera, Ceballos es el que más opciones tiene de entrar en la medular. Y, por último, la tercera opción por la que puede apostar Xabi es mover a Rodrygo al centro, apostando por Mastantuno de inicio en el costado derecho.

El vacío de Mbappé

El encuentro que seguro se perderá Mbappé es el de este domingo frente al Betis, a las 16:15 horas, en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid cerrará la primera vuelta de la Liga sin su estrella. Es la jornada 18, pero en la 19, adelantada por la Supercopa, marcó un inolvidable hat trick en San Mamés.

Cabe recordar que Mbappé ya sufrió esta misma lesión antes del duelo de Champions frente al Manchester City, en el que también se la jugaba Xabi. El francés fue sometido a pruebas en la propia mañana del partido de la mano del doctor Manuel Leyes para ver el estado de su rodilla izquierda. Kylian no jugó un solo minuto esa noche y cuatro días más tarde reapareció aún tocado en Vitoria, donde disputó el choque al completo ante el Deportivo Alavés.

Desde entonces, también jugó los 90 minutos en Talavera y frente al Sevilla, hasta que este miércoles ha recaído de ese esguince que le trae por el camino de la amargura y que pone en peligro su presencia en Arabia. Tratándose de Mbappé, nadie duda de que tanto el club como el jugador arriesgarán, pues el Real Madrid se juega el primer título de la temporada.