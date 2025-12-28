Que Kylian Mbappé y Thibaut Courtois están siendo los mejores del Real Madrid, y salvadores de Xabi Alonso, esta temporada no hay duda. Delantero centro y portero están haciendo su trabajo a nivel excelente, muy por encima del nivel del resto de compañeros. De ahí que tampoco sea raro que ambos sean los únicos del club de los 2.000 en este Real Madrid de Xabi. De los 2.000 minutos. Ellos dos han superado esa cifra en lo que va de temporada.

En concreto, Mbappé suma ya 2.108 minutos entre todas las competiciones disputadas (Liga, Copa y Champions). Courtois registra 2.070. El francés ha jugado 24 partidos, el belga 23. Los dos llevan un ritmo brutal, normal por ser fundamentales para la supervivencia de este Real Madrid que ha ido dando tumbos en el mes de diciembre.

El dato de los minutos es relevante para ver cómo ha confiado Xabi Alonso en sus jugadores en esta casi primera mitad de temporada. El tercer jugador con más minutos es sorprendente: Álvaro Carreras. El lateral izquierdo suma 1.881 minutos, unos pocos más que Aurelién Tchouaméni (1.849). El top 5 de jugadores con más minutos lo completa Fede Valverde, a veces mediocentro, otras lateral, con 1.834.

Por detrás de ellos, y con una diferencia ya considerable, llega un Vinicius que no ha jugado todos los partidos y que ha sido cambiado antes de tiempo varias veces. 1.782 minutos registra el brasileño por los 1.624 de Arda Güler. El caso del turco es curioso: él es el que más partidos ha disputado de toda la plantilla, 25 (uno más que Mbappé y Vinicius), pero en cada duelo jugó menos minutos.

Bellingham (1.334 minutos), Huijsen (1.326 en sólo 17 partidos), Militao (1.272) y Asencio completan el once ideal de minutos del Real Madrid de Xabi Alonso, en el que hay otros datos curiosos. Por ejemplo, la enorme diferencia entre esos once y los que vienen después. Entre Asencio y Rodrygo, que es el 12º jugador con más minutos con 769, hay una diferencia de 350. O que Mastantuono sigue siendo el decimotercer futbolista con más minutos pese a que desde el Clásico apenas juega.

Más allá de datos estadísticos, es evidente que este listado de minutos disputados muestra a la perfección lo que es el Real Madrid de Xabi Alonso. Depende de los dos del club de los 2.000, Mbappé y Courtois, futbolistas que han sido tremendamente decisivos en la inmensa mayoría de los partidos.

Además, la diferencia entre los teóricos titulares es muy relevante con la de los suplentes. Sólo se iguala en el lateral izquierdo, donde Carvajal sumó 448 y Trent Alexander-Arnold se quedó en 497. Ambos se lesionaron, por los que los minutos restantes de esa posición los sumó especialmente Fede Valverde. En el resto de posiciones, hay muchas diferencias.

Los datos, siempre contextualizados, explican muchas cosas. Y en este Madrid de Xabi explica a la perfección la dependencia de Kylian Mbappé y Thibaut Courtois. Normal, por otra parte, que sean los que más minutos tengan, pero es que en este caso hay una diferencia con el resto y sus goles y paradas están manteniendo al Real Madrid todavía con vida.