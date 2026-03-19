Drama en el Real Madrid: Courtois se lesiona para mes y medio

Courtois sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho que le tendrá mes y medio apartado de los terrenos de juego. Por lo tanto, se perderá el derbi contra el Atlético de Madrid y no viajará con Bélgica en este parón de selecciones, pero lo más preocupante es que tampoco estará disponible para los dos partidos de cuartos de Champions ante el Bayern.

El belga sufrió una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha en el calentamiento del encuentro que enfrentó al Real Madrid contra el Manchester City en el Etihad. Pudo jugar la primera mitad, pero tras sentir molestias se decidió que fuese sustituido en el descanso, dejando su lugar bajo los palos a Lunin.

Lo que es una realidad es que desde el vestuario del Real Madrid tienen claro que no iban a asumir el más mínimo riesgo con Courtois. Al no poder jugar contra el Atlético de Madrid, el portero de los blancos será Lunin, que hizo una grandísima segunda parte contra el Manchester City en el Etihad, demostrando una vez más su valía como guardameta.

«Courtois tenía unas molestias y quería seguir, pero no era necesario correr ningún tipo de riesgo porque en cuatro días tenemos otra final: un derbi importantísimo y un partido de muchísima dificultad. La suerte es tener también a un portero como Lunin, que ha estado francamente bien en la segunda parte y ha sido un seguro. Desde aquí quiero felicitarle porque no es fácil lo que hace cada vez que tiene la oportunidad de defender la portería del Real Madrid», aseguró Arbeloa tras el encuentro contra los de Guardiola.

Sin embargo, el parte médico que ha dado el Real Madrid esta mañana ha sido desolador: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución».

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

Bellingham, Carreras y Asencio, dudas para el derbi

En el resto del plantel de lesionados, Militao hizo una parte con el grupo y trabajo individual específico. Todo apunta a que podrá regresar tras el parón FIFA, pero hay otros que sí podrían llegar para el derbi frente al Atlético este domingo.

Jude Bellingham una parte con el grupo y trabajo específico individual. Es duda pero no está descartado para poder entrar en la convocatoria para el derbi, al igual que Álvaro Carreras y Raúl Asencio, que apuntan a entrar en la lista para el derbi. En cambio, Rodrygo, Mendy y Ceballos continúan sus procesos de rehabilitación.