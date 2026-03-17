Manchester City – Real Madrid, en directo: alineaciones y en qué canal de TV ver el partido de Champions hoy

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este martes 17 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputa en el Etihad. El equipo de Arbeloa defiende en territorio inglés el 3-0 conseguido la semana pasada en el Bernabéu gracias a la actuación antológica de Fede Valverde. Los de Guardiola intentarán obrar una proeza ante su afición en lo que podía ser el último duelo en Champions con el City del entrenador catalán. El Bayern de Múnich, que goleó (1-6) al Atalanta en Italia, espera en cuartos de final. Sigue el City-Real Madrid en el directo que te ofrecemos en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA.

Manchester City – Real Madrid, en directo

El Real Madrid de Arbeloa llega al Etihad con la moral por las nubes después de su homérica victoria conseguida el pasado miércoles ante un City que se presentaba en esta eliminatoria de octavos como gran favorito. Cuando nadie lo esperaba, el conjunto blanco ha vuelto a ser profeta en su competición y está a un paso de los cuartos de final. Primero tendrá que defender una renta de tres goles en uno de los estadios más difíciles de Europa.

En los cuartos de final, a Real Madrid o Manchester City les espera el Bayern de Múnich, que este miércoles disputa un duelo de vuelta de cuartos ante el Atalanta que es un trámite. El conjunto alemán goleó (1-6) al conjunto de Bérgamo en el partido de ida y ya tiene los dos pies en la próxima eliminatoria, en la que espera estar un Real Madrid que tiene mentalidad renovada después de las últimas victorias ante Celta, City y Elche en Liga. Podrás seguir en directo el City-Real Madrid en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después de este City-Real Madrid de la Champions League.