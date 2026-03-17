Real Madrid
Manchester City – Real Madrid, en directo: alineaciones y en qué canal de TV ver el partido de Champions hoy
Sigue en directo el Manchester City-Real Madrid de los octavos de final de la Champions League
Horario y TV del partido
¿En qué canal de televisión se puede ver el partido? Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el horario y la televisión del City-Real Madrid.
Alerta amarilla
Huijsen, Tchouaméni, Carreras y Vinicius son los cuatro jugadores del Real Madrid que se podrían perder el hipotético partido de ida de cuartos de final en caso de ver una tarjeta amarilla esta noche.
Guardiola sin inventos
Guardiola recula con respecto al once del partido de ida y apuesta por un once más lógico en el Etihad. El entrenador catalán mete de entrada un 4-3-3 con Bernardo y Reijnders como volantes. Cherki estará en una banda y Doku en la otra con Haaland en punta.
¡Alineación del City!
Guardiola introduce varios cambios con respecto al partido de ida. Nunes, Ait-Nouri, Reijnders y Cherki son las novedades. El once del City es el siguiente: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Reijnders; Cherki, Doku y Haaland.
Así sale el equipo ante Real Madrid 🚨 pic.twitter.com/EB2dLOUcQn
— Manchester City (@ManCityES) March 17, 2026
Espera el Bayern
El Bayern de Múnich espera a Real Madrid o Manchester City en cuartos de final. El equipo bávaro venció 1-6 en el duelo de ida disputado ante el Atalanta y este martes certificará su clasificación en el Allianz.
Pitarch en el mercado
Thiago Pitarch volverá a ser titular esta noche contra el Manchester City. Según hemos informado en OKDIARIO, la joya de La Fábrica está en el mercado de representantes y el Real Madrid le quiere blindar con una cláusula de 1.000 millones.
Mbappé, en el banquillo
Kylian Mbappé esperará su oportunidad en el banquillo del Etihad. El jugador francés volvió con el grupo en el entrenamiento del domingo y Arbeloa no ha querido correr riesgos.
Así está el Etihad
Así está el Etihad a pocos minutos de que Manchester City y Real Madrid salten al campo.
👌 ¡Todo listo! pic.twitter.com/eJnLpVoAf0
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2026
Llegada al Etihad
El Real Madrid ya está en el Etihad. El bus del 15 veces campeón de Europa acaba de llegar al estadio con Bellingham, que finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria.
Florentino en Mánchester
Florentino Pérez ha sido protagonista en la previa del City-Real Madrid. El presidente madridista ha visitado al equipo en el hotel de concentración y ha animado a sus futbolistas uno a uno. También ha departido con Arbeloa y Pintus.
¡Alineación del Madrid!
Fran García será la gran novedad en el once titular del Real Madrid contra el City. Mbappé se queda en el banquillo. El once es el siguiente: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Güler; Brahim y Vinicius.
La afición toma Mánchester
La afición del Real Madrid ha tomado las calles de Mánchester en las horas previas al duelo de vuelta de octavos de final. «¡Es español, Gibraltar es español!», es el cántico más escuchado en la ciudad, según ha podido captar nuestro corresponsal Iván Martín.
Una batalla en el Etihad
Manchester City y Real Madrid vuelven a verse las caras en una noche grande en Europa. El clásico del fútbol europeo de los últimos años se repite en el que podría ser el último de Guardiola como entrenador citizen. Arbeloa puede darle esta noche la puntilla a Pep.
Noche de Champions
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a otra noche histórica de Champions en la que el Real Madrid intentará certificar el pase a los cuartos de final de la Champions League ante el City. Los de Arbeloa defienden en el Etihad una renta de tres goles conseguida en el Bernabéu.
Real Madrid y Manchester City se enfrentan este martes 17 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputa en el Etihad. El equipo de Arbeloa defiende en territorio inglés el 3-0 conseguido la semana pasada en el Bernabéu gracias a la actuación antológica de Fede Valverde. Los de Guardiola intentarán obrar una proeza ante su afición en lo que podía ser el último duelo en Champions con el City del entrenador catalán. El Bayern de Múnich, que goleó (1-6) al Atalanta en Italia, espera en cuartos de final. Sigue el City-Real Madrid en el directo que te ofrecemos en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA.
Manchester City – Real Madrid, en directo
El Real Madrid de Arbeloa llega al Etihad con la moral por las nubes después de su homérica victoria conseguida el pasado miércoles ante un City que se presentaba en esta eliminatoria de octavos como gran favorito. Cuando nadie lo esperaba, el conjunto blanco ha vuelto a ser profeta en su competición y está a un paso de los cuartos de final. Primero tendrá que defender una renta de tres goles en uno de los estadios más difíciles de Europa.
En los cuartos de final, a Real Madrid o Manchester City les espera el Bayern de Múnich, que este miércoles disputa un duelo de vuelta de cuartos ante el Atalanta que es un trámite. El conjunto alemán goleó (1-6) al conjunto de Bérgamo en el partido de ida y ya tiene los dos pies en la próxima eliminatoria, en la que espera estar un Real Madrid que tiene mentalidad renovada después de las últimas victorias ante Celta, City y Elche en Liga. Podrás seguir en directo el City-Real Madrid en OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después de este City-Real Madrid de la Champions League.
Apoyo Arbeloa
Según ha podido saber OKDIARIO, en el Real Madrid están muy contentos con la apuesta de Arbeloa por los jóvenes. «A los canteranos no hay que subirlos a entrenar con el primer equipo, hay que ponerlos y eso tiene mucho mérito», dicen desde el club, según informa Iván Martín.