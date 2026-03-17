La afición del Real Madrid anima la previa contra el City: “¡Es español, Gibraltar es español!”

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La afición del Real Madrid vuelve a cantar por las calles de Mánchester el "¡Gibraltar es español!", antes de la vuelta contra el City

Florentino Pérez viaja a Mánchester para apoyar al Real Madrid en la batalla del Etihad

La afición del Real Madrid se ha hecho notar por las calles de Mánchester, horas antes de la vuelta de los octavos de final de la Champions League que enfrentará al Manchester City con el Real Madrid en el Etihad Stadium. Los hinchas del conjunto blanco, congregados en el centro de la ciudad, han dejado cánticos que se han convertido ya en habituales a lo largo de estos años, en sus múltiples visitas a la ciudad inglesa. Como ha podido captar OKDIARIO, el cántico más sonoro ha sido el recordatorio sobre Gibraltar: «¡Es español, Gibraltar es español!».

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