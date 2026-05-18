Real Madrid

El presidente del Benfica avisa al Real Madrid con Mourinho: «Hasta que se demuestre lo contrario…»

Rui Costa aseguró que Mourinho no le ha comunicado que se marcha al Real Madrid

Mourinho ya ha terminado la temporada y afronta la semana clave de su futuro

Valdano opina sobre el próximo Real Madrid: «Esto no lo arregla Mourinho solo…»

Mourinho
José Mourinho en un partido con el Benfica. (EP)

La temporada del Benfica ha terminado y, con ello, la decisión de José Mourinho es inminente. El portugués será el nuevo entrenador del Real Madrid, pero desde el club portugués insisten en que no les ha comunicado su marcha. La reunión definitiva no se ha producido en Lisboa, y eso ha hecho que Rui Costa se haya pronunciado para calmar las aguas a pesar de que su salida es cuestión de días.

El presidente del Benfica fracasó en su misión. Le presentó a Mourinho el pasado miércoles una oferta de renovación y este la rechazó alegando que aún no había concluido el curso. El sábado fue su último partido ante el Estoril y Costa se defendió de si ya hay un acuerdo entre el entrenador portugués y el Real Madrid: «José Mourinho es el entrenador del Benfica hasta que se demuestre lo contrario. Le corresponde a Mourinho decidir. En cuanto a todo lo demás, hablaré con la afición del Benfica esta semana para hacer un balance de la temporada», declaró.

El Benfica ha sondeado ya nombres que sustituyan a Mourinho en Da Luz la próxima temporada y uno de los primeros candidatos es Marco Silva, técnico del Fulham: «¿Si he pensado en él o en alguien más si Mourinho se va? Obviamente no, Mourinho es el entrenador del Benfica hasta que se demuestre lo contrario», insistió en RTP Notícias.
 José Mourinho había negado en rueda de prensa haber tenido contactos con el Real Madrid ni con Florentino Pérez, aunque insistió en que tomará una decisión muy pronto: «A partir del lunes ya podré hablar de mi futuro… Es verdad que no he hablado con Florentino o nadie de la estructura. Todo esto es verdad. No soy tonto, entre el Real Madrid y Jorge Mendes hay contactos. Y creo que se van a transformar en contactos conmigo durante la próxima semana», declaró el actual técnico del Benfica.

Aunque el Benfica le ofreció un nuevo contrato, Mourinho aseguró que tiene un año más y que «nadie obligó al Benfica a renovarlo» y que, al no aceptarla, «le abre la posibilidad de irse si así lo decide». La cuenta atrás para su vuelta al Real Madrid ha comenzado.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias