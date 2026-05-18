El presidente del Benfica avisa al Real Madrid con Mourinho: «Hasta que se demuestre lo contrario…»

La temporada del Benfica ha terminado y, con ello, la decisión de José Mourinho es inminente. El portugués será el nuevo entrenador del Real Madrid, pero desde el club portugués insisten en que no les ha comunicado su marcha. La reunión definitiva no se ha producido en Lisboa, y eso ha hecho que Rui Costa se haya pronunciado para calmar las aguas a pesar de que su salida es cuestión de días.

El presidente del Benfica fracasó en su misión. Le presentó a Mourinho el pasado miércoles una oferta de renovación y este la rechazó alegando que aún no había concluido el curso. El sábado fue su último partido ante el Estoril y Costa se defendió de si ya hay un acuerdo entre el entrenador portugués y el Real Madrid: «José Mourinho es el entrenador del Benfica hasta que se demuestre lo contrario. Le corresponde a Mourinho decidir. En cuanto a todo lo demás, hablaré con la afición del Benfica esta semana para hacer un balance de la temporada», declaró.