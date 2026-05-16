José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid. Dentro del club blanco la decisión está tomada, por lo que el portugués volverá a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu más de una década después de su salida. Hay que recordar que en su primera etapa llegó en 2010 y se marchó en 2013. Eso sí, habrá que esperar una semana más.

El Real Madrid entiende que el contexto actual del equipo necesita un perfil como el suyo. Personalidad, liderazgo, tensión competitiva y capacidad para soportar presión extrema. Justo lo que consideran que le falta ahora mismo al vestuario. Por eso, conforme han ido cayéndose otras opciones o generando dudas, la figura de Mourinho ha ido ganando fuerza hasta convertirse en la gran elegida por Florentino Pérez para liderar el nuevo proyecto.

Además, la relación entre ambas partes sigue siendo magnífica. Florentino y Mourinho nunca rompieron realmente el vínculo que construyeron durante la primera etapa del portugués en el club. De hecho, dentro del Real Madrid siempre ha quedado la sensación de que aquella historia terminó demasiado pronto y con asuntos pendientes. Especialmente la Champions.

Mientras tanto, Benfica termina este sábado oficialmente su temporada en la liga portuguesa. El conjunto lisboeta cierra el campeonato ante el Estoril a domicilio, con el objetivo de clasificarse para la próxima edición de la Champions como segundo clasificado. Un desenlace que deja todavía más abierto el futuro inmediato de Mourinho y facilita claramente su salida este verano.

Máximo respeto a Arbeloa

Eso sí, pese a que la decisión está muy encaminada, el Real Madrid no va a anunciar nada todavía. Y ahí aparece un nombre clave: Álvaro Arbeloa. Dentro del club consideran que el actual técnico merece terminar la temporada con tranquilidad y máximo respeto institucional. Ni el Madrid ni Mourinho quieren hacerle ese feo al salmantino anunciando movimientos antes de tiempo. En Valdebebas entienden perfectamente la complejidad de la situación que ha tenido que asumir el todavía técnico durante estos meses y consideran que lo correcto es esperar.

Por eso, cualquier anuncio oficial quedará aplazado hasta que finalice el curso. No habrá movimientos públicos antes. Ni reuniones filtradas, ni confirmaciones, ni nada que pueda interpretarse como una desautorización al actual entrenador. Todo se espera que suceda a partir del 24 de mayo, un día después de acabar la Liga. Durante la próxima semana se confirmará que Arbeloa no seguirá y, tras el partido contra el Athletic en el Bernabéu, se anunciará la llegada de Mourinho. Su presentación podría ser un día después, el lunes 25.

Si hay elecciones… todos parados

Además, existe otro factor muy importante: un posible proceso electoral. Porque si finalmente hubiese elecciones en el club, el Real Madrid quedaría completamente bloqueado institucionalmente y no podría ejecutar oficialmente ningún movimiento relacionado con el banquillo hasta resolver toda esa situación.

No obstante, parece que Enrique Riquelme, el único candidato que asoma en el horizonte, decida dar el paso en estos momentos. Por lo que no se espera que haya que acudir a las urnas y Florentino volverá a ser reelegido presidente el 24 de mayo. Casualidad o no, no lo es, mismo día en el que se podría anunciar a Mourinho como nuevo entrenador.