Cazorla respalda el liderazgo de Arbeloa: «Tiene capacidad de sobra para manejar la situación»

Santi Cazorla salió en defensa de su ex compañero en la Selección, Álvaro Arbeloa, después de las críticas que recibió el entrenador del Real Madrid de Kylian Mbappé. El futbolista del Real Oviedo compareció en zona mixta ante los medios y respaldó el liderazgo del técnico salmantino. «Tiene capacidad de sobra para poder manejar la situación», señaló Cazorla sobre la suplencia de Mbappé en el mismo lugar en el que el francés comenzó un incendio tras la victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa optó por una delantera conformada por Vinicius Junior, Franco Mastantuoto y Gonzalo García; autor del primer tanto ante el Real Oviedo. «El míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla», declaró el ’10’, descontento por su suplencia. «Álvaro está totalmente preparado para tomar este tipo de decisiones. Tampoco soy quién para decirle lo que tiene que hacer. Al final también son superestrellas. Se acostumbran a vivir con ellas como jugador y ahora como entrenador. Son cosas que pasan en el fútbol, y se arreglan internamente», comentó Cazorla al respecto. El veterano futbolista, que meditará su retirada en las próximas semanas tras confirmarse el descenso del Oviedo, también le deseó «lo mejor» a Arbeloa.

El centrocampista, bicampeón de la Eurocopa junto al hoy entrenador del Real Madrid, vivió un emotivo momento sobre el césped junto a Álvaro Arbeloa. «Hemos vivido momentos espectaculares juntos, tenemos una gran amistad y hemos estado mucho tiempo juntos con nuestras familias. Álvaro es un tipazo y tenemos una gran amistad», declaró sobre su relación con el salmantino. Pese a su amistad, la situación del choque no permitió un extenso reencuentro: «Nos intercambiamos algunas palabras, no muchas, porque no nos daba tiempo. Ha sido muy bonito poder vernos».

El aplauso de Carvajal y Bellingham. El aplauso del Bernabéu. El aplauso del fútbol. Santi Cazorla, no nos dejes nunca ❤️#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/p9f0pQJ2Rl — DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2026

El técnico del Real Madrid también tuvo palabras de cariño para Santi Cazorla en rueda de prensa. «Ha sido un grandísimo compañero y he disfrutado mucho a su lado. Hemos podido ganar muchas cosas juntos. Tiene una familia maravillosa a la que quiero y aprecio mucho. Sin duda, es uno de los jugadores con más talento del fútbol español, lo hemos disfrutado toda España, con una carrera maravillosa». En medio de una tensa comparecencia centrada en Kylian Mbappé, Arbeloa alabó a su ex compañero. «Es difícil, pero como persona está a la altura de lo que es como jugador», reconoció.

Cazorla agradece el cariño del Bernabéu

Santi Cazorla vivió un momento emotivo en el que pudo ser su último partido en el Santiago Bernabéu. Un estadio en el que brilló con el Recreativo de Huelva y el Villarreal durante sus años en la Liga y con el que ha podido regresar tras el ascenso del Oviedo. El centrocampista entró en la segunda mitad, momento en el que recibió una sonora ovación de la afición madridista. «No lo voy a olvidar. Que este Bernabéu te reciba con ese calor, siendo el equipo rival… es algo por lo que estaré eternamente agradecido a la gente», destacó Cazorla.