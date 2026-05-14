Gonzalo anima al Bernabéu con un golazo tras una gran conexión con Brahim

Gonzalo aprovechó los minutos y marcó el primer gol del Real Madrid ante el Real Oviedo en el Bernabéu. El canterano anotó un buen tanto, tras asistencia de Brahim, en el que destacó en todo: gran control, buen movimiento y también un perfecto remate en la definición. Gonzalo García salió de titular y aprovechó esa circunstancia para volver a anotar otro gol.

El delantero del Real Madrid llevaba tres meses exactos sin anotar un gol con el equipo blanco. Tras llevar varios encuentros sin jugar -o haciéndolo con pocos minutos-, Gonzalo acumula dos titularidades seguidas. Salió de inicio en el Clásico del Camp Nou y también lo hizo ante el Real Oviedo en el Bernabéu. Y aprovechó la ocasión.

En un buen pase de Brahim, Gonzalo recibió el balón con un buen control, se dio la vuelta y puso el esférico en el palo al que no podía llegar Aaron, portero del Real Oviedo. Gran gol para también reafirmarse en este último tramo final de temporada en el Real Madrid. El gol llegó ya cuando acababa la primera parte, en el minuto 44.

Este Real Madrid – Real Oviedo que se juega en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la 36ª jornada de Liga es un encuentro sin nada en juego: el Real Madrid ya sabe que será segundo en Liga (el Barcelona ya es campeón) y el Real Oviedo descendió ya a Segunda División. Aun así, el Real Madrid siempre tiene que dar la cara -y más en su estadio- y Gonzalo García aprovechó la titularidad.