El nombre de Enzo Fernández lleva meses apareciendo en la órbita del Real Madrid. El centrocampista argentino nunca ha escondido su admiración por el conjunto blanco y en su entorno consideran que ha llegado el momento de dar el salto a uno de los grandes gigantes del fútbol europeo. Sin embargo, en Valdebebas tienen muy clara su postura: el fichaje del jugador del Chelsea no tiene sentido este verano.

Según ha podido saber OKDIARIO, en el Real Madrid consideran que la posición que ocupa Enzo Fernández ya está perfectamente cubierta dentro de la plantilla. Aunque el argentino es uno de los futbolistas más cotizados del mercado y cuenta con el respaldo de buena parte del fútbol europeo, la dirección deportiva entiende que sus características no responden a las necesidades actuales del equipo.

«Enzo no encaja, su posición está cubierta», aseguran fuentes consultadas por este medio desde Valdebebas. El club blanco está buscando otro perfil de centrocampista para completar la plantilla que será, salvo sopresa en las elecciones del próximo domingo, de José Mourinho. La prioridad pasa por incorporar un jugador con capacidad para organizar el juego desde posiciones más retrasadas, con criterio en la salida de balón y capaz de asumir la dirección del equipo. Un perfil muy diferente al que representa actualmente el internacional argentino.

Un creador, no un mediapunta

En Valdebebas entienden que Enzo Fernández se siente más cómodo actuando en zonas avanzadas del centro del campo, con libertad para llegar al área rival y participar cerca de los atacantes. Precisamente ahí es donde el Real Madrid considera que tiene más recursos dentro de la plantilla.

Jude Bellingham seguirá siendo una de las grandes referencias ofensivas del centro del campo madridista. A ello se suma la presencia de Brahim Díaz, un futbolista que ha demostrado ser capaz de generar ventajas entre líneas y desequilibrar en los últimos metros. Tampoco hay que olvidar a Arda Güler, cuya evolución durante los últimos meses ha convencido plenamente al cuerpo técnico. Puede jugar más atrás, pero también encaja en esa zona del campo.

Por si fuera poco, Nico Paz regresa al radar madridista como una de las grandes apuestas de futuro. En el club creen que el argentino tiene condiciones para ocupar un papel importante en la rotación del primer equipo y consideran que su crecimiento podría verse frenado con la llegada de un jugador como Enzo Fernández.

Todo ello provoca que la operación no valore en estos momentos dentro de la entidad madridista. Aunque nadie discute la calidad del futbolista del Chelsea, la sensación en los despachos de Valdebebas es que el dinero debería destinarse a reforzar otras posiciones más necesitadas.

El precio, otro obstáculo

Más allá del encaje deportivo, existe otro factor que prácticamente descarta cualquier posibilidad de acuerdo: el económico. El Chelsea no contempla una venta a la baja de uno de sus grandes activos. El club londinense realizó una inversión gigantesca para hacerse con los servicios de Enzo Fernández y mantiene una postura firme respecto a una posible salida.

La entidad inglesa ya habría trasladado a los clubes interesados que cualquier negociación debería partir de una cifra cercana a los 120 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que desembolsó para ficharlo. Una valoración que en el Real Madrid consideran completamente fuera de mercado para un jugador que, además, no responde a las necesidades prioritarias de la plantilla.

Por eso, mientras Enzo Fernández sigue soñando con vestir de blanco, en Valdebebas tienen claro que su incorporación no figura entre las operaciones previstas para este verano. El argentino gusta, pero no encaja. Y en el Real Madrid consideran que existen otras prioridades mucho más urgentes para seguir construyendo el equipo del futuro.