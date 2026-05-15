Así es José Mourinho: edad, su mujer e hijos, de dónde es, cuántas Champions tiene y cuánto cobra

José Mourinho es una de las figuras más reconocidas del fútbol en el siglo XXI. El entrenador portugués combina carácter, mentalidad ganadora y un nutrido palmarés en ligas y equipos de todo tipo. Su carisma le llevó a ganarse el sobrenombre The Special One. Después de unos años alejado de la máxima élite europea, el de Setúbal suena con fuerza para volver a acaparar los focos como entrenador del Real Madrid.

Edad, peso y altura de Mourinho

José Mourinho cuenta con una dilatada carrera en los banquillos europeos, pero aún le queda cuerda para rato, ya que no es un entrenador especialmente veterano. Nacido en la localidad portuguesa de Setúbal el 26 de enero de 1963, tiene actualmente 63 años de edad. Mou cuenta con una altura de 1,74 metros y 74 kilos de peso.

Qué equipos ha entrenado

José Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos y reconocidos de este siglo. El técnico luso dio sus primeros pasos como asistente en Sporting de Portugal, Oporto y FC Barcelona durante la década de los 90. Con el cambio de siglo llegaron sus primeras aventuras como entrenador jefe. Inició su carrera en Portugal, donde entrenó a Benfica, Leiria y Oporto. Fue en el tercer club donde saltó a la fama y se ganó su salto a la Premier League con el Chelsea.

En Londres se asentó en la primera plana del fútbol europeo. Muy recordadas fueron sus etapas posteriores en Inter de Milán, Real Madrid y un segundo paso por el Chelsea. En Inglaterra entrenó también a Manchester United y Tottenham, antes de regresar a Italia para dirigir a la Roma y probar suerte en Turquía con el Fenerbahce. Actualmente, José Mourinho está a cargo del Benfica; cerrando el círculo con el equipo que inició su carrera en los banquillos hace 25 años.

Equipos en los que ha jugado José Mourinho

Todo lo logrado por José Mourinho en el mundo del fútbol lo ha hecho sobreponiéndose a algo poco habitual en los grandes entrenadores: no contar con una exitosa carrera como futbolista como aval ante el vestuario. El de Setúbal tuvo una corta y modesta carrera como jugador. Mou se vistió de corto durante siete años (1980-1897), en los que no llegó a debutar en la primera división portuguesa y pasó por equipos de menor categoría como Río Ave, Os Belenenses, Sesimbra y Comercio e Industria.

Equipo actual

El técnico luso dirige actualmente al primer club que confió en él en su carrera como entrenador principal. José Mourinho está a cargo del Benfica, con el que inició un exitoso recorrido 25 años atrás. En esta temporada, The Special One logró derrotar al Real Madrid en la fase de liga de la Champions y conseguir una clasificación casi imposible a los dieciseisavos de la competición. Una ronda en la que repitió rival, pero en la que el equipo de su pupilo Álvaro Arbeloa le superó.

Em dia de folga da equipa principal, José Mourinho voltou a estar presente no treino do #SLBenficaB! 🤝 pic.twitter.com/Q2UknFr1Ay — SL Benfica (@SLBenfica) May 7, 2026

Cuántas Champions tiene Mourinho

José Mourinho cuenta con dos Champions League en su palmarés. El técnico ha estado cerca de aumentar esta cifra, especialmente en su paso por el Real Madrid, con el que cayó en tres semifinales consecutivas. La primera y la más sorprendente de sus dos conquistas europeas llegó en la temporada 2003/04 con el Oporto. La segunda, que levantó en el Santiago Bernabéu tras vencer en semifinales al Barça y al Bayern en la final, la consiguió con el Inter en la campaña 2009/10.

De qué país es y dónde vive

José Mourinho es natural de Setúbal, una localidad portuguesa situada al sur de Lisboa. Por motivos laborales, el técnico del Benfica reside en la actualidad en la capital lusa. Sin embargo, la mayor parte de su familia vive en Londres y el propio Mourinho ha reconocido que la capital inglesa es su residencia habitual pese a contar con una lujosa villa en la región portuguesa de Alentejo.

Cuántos años estuvo en el Real Madrid y qué ganó como entrenador

Pese a que no logró levantar la ansiada ‘Décima’ con el Real Madrid, la etapa de Mourinho en el club merengue fue intensa y es muy recordada por los aficionados madridistas. El técnico luso dirigió durante tres temporadas al Real Madrid entre 2010 y 2013, en las que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sin embargo, su impacto fue mucho más allá de los títulos. Contribuyó a levantar a un equipo hundido ante el mejor Barça de la historia y, en palabras recientes de Florentino Pérez, José Mourinho «elevó la competitividad y a partir de ahí se ganaron seis Copas de Europa».

Quién es la mujer de Mourinho y cómo se llaman sus hijos

Respecto a la vida familiar del prestigioso técnico portugués, está casado con Matilda Faria desde hace 37 años. Ambos se conocieron en Setúbal y fueron pareja durante la adolescencia. Conocida como Tami en su entorno, siempre ha mantenido un perfil público discreto. El matrimonio tiene dos hijos, José Mourinho Jr. y Matilda, la menor de los dos.

Cuánto cobra Mourinho

El sueldo actual de José Mourinho en el Benfica no es público, pero diversos medios portugueses publicaron que sus emolumentos se situarían alrededor de los 16 millones de euros brutos por temporada (ocho millones netos). Sin embargo, el técnico de Setúbal sacó a relucir su carisma para desmentirlo: «Si me quedara en casa hasta junio ganaría más que en el Benfica. Ni siquiera se puede decir que estoy aquí gratis, estoy aquí en negativo».