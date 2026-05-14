Pedro Sánchez ficha a Lamine Yamal tras apoyar a Palestina: «Otro motivo más para estar orgullosos de él»

Pedro Sánchez ha defendido a Lamine Yamal después de que el Gobierno de Israel acusara al futbolista del Barcelona de incitar al odio por ondear la bandera de Palestina en la celebración de la Liga del equipo culé. El presidente del Gobierno ha aprovechado esa circunstancia para volver a atacar a Israel, en este caso utilizando la figura del futbolista español.

«Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es incitar al odio o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia», ha escrito Pedro Sánchez en sus redes sociales. A su vez, el líder del Ejecutivo de la Nación ha añadido que «Lamine sólo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles» y que eso supone «otro motivo más para estar orgullosos de él».

Así, Pedro Sánchez se ha apropiado de la figura de Lamine Yamal por el simple hecho de que el jugador del Barcelona ondeara una bandera de Palestina. El futbolista internacional por España sacó esa bandera en la celebración del Barça de la Liga, provocando una polémica en el propio club, ya que hasta su propio entrenador, Hansi Flick, le llamó la atención.

Pedro Sánchez hace esta defensa de Lamine Yamal porque este jueves el Gobierno de Israel cargó contra el futbolista del Barça por sacar esa bandera de Palestina. El presidente del Gobierno se apropia de su figura y dice que ese gesto en la rúa culé por ganar la Liga es para sentirse «orgulloso» de Lamine.

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia. Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

El Gobierno de Israel carga contra Lamine Yamal

«Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre. Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral? Como ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío», escribió Israel Katz, ministro de Defensa de Israel.

«Espero que un club grande y respetado como el Barcelona se desmarque de estas cosas y aclare de manera clara y contundente que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo», añadió este representante del Gobierno de Israel. Hansi Flick, por citar un ejemplo del Barcelona, reconoció que no le había gustado lo que hizo Lamine.