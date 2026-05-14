El Gobierno de Israel acusa a Lamine Yamal de incitar al odio por ondear la bandera de Palestina

Israel ha cargado contra Lamine Yamal después de que el futbolista del Barcelona ondease la bandera de Palestina en la rúa por el título de Liga, con el apoyo incondicional de la extrema izquierda. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha criticado al futbolista alegando que su imagen supone un fuerte atentado que fomenta el odio y la violencia contra Israel y el pueblo judío.

«Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre. Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral? Como ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío», ha escrito Katz en su perfil de X.

También ha pedido al Barcelona un comunicado para disculparse por el gesto de Lamine Yamal por posar con la bandera de Palestina: «Espero que un club grande y respetado como el Barcelona se desmarque de estas cosas y aclare de manera clara y contundente que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo».

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

Sus declaraciones se producen después de que el jugador, de 18 años, protagonizara esta semana una de las imágenes más comentadas de la celebración del título liguero en Barcelona, al ondear durante varios minutos una bandera palestina que le fue entregada por un aficionado. El gesto fue posteriormente difundido por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 42 millones de seguidores, y ha generado un amplio impacto en redes sociales.

Un gesto que tampoco gustó hasta a su propio entrenador, Hansi Flick, quien arremetió contra Lamine Yamal por usar el deporte como foco para lanzar un mensaje político: «Son cosas que no me gustan, lo de la bandera de Palestina de Lamine. Pero he hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión. Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros».