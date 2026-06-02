Fin a la polémica: el aeropuerto de Palma amanece sin la pancarta que incentivaba el turismo de borrachera

Fin a la polémica. Aena y la empresa responsable de la pancarta a favor del turismo de borrachera que ha estado colocada durante varios días en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma ya ha sido retirada. La lona incentivaba el comportamiento incívico bajo el lema Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen («Lo que pasa en Mallorca, se paga en Mallorca»).

La promotora de esta campaña publicitaria fue la red de cajas de ahorro más grande toda Europa y uno de los mayores grupos financieros de Alemania, la Sparkassen-Finanzgruppe, que este pasado lunes dio la orden de retirada del cartel dada la polémica que había suscitado entre los residentes de Mallorca.

La compañía reconoció que no se logró transmitir el mensaje que pretendía y pidió disculpas. Ellos mismos explicaron que el objetivo de la publicidad era «promocionar el sistema de pago europeo Wero y fomentar valores como la cooperación y la unidad europea».

«Lamentamos profundamente que no hayamos logrado transmitir el mensaje deseado y que usted lo haya percibido como irrespetuoso. Por ello, queremos pedirle sinceras disculpas. De hecho, los matices humorísticos se perciben de forma muy específica según el idioma y, por lo tanto, pueden dar lugar a interpretaciones no deseadas», aseguraba en el escrito dirigido al Govern balear.

Este mismo martes, el aeródromo balear ya ha amanecido sin una lona que provocó la indignación tanto al Ejecutivo autonómico como a los empresarios de la isla. La presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), calificó el cartel de «monstruoso» y exigió a Aena retirarlo de inmediato.

Los hoteleros de la Playa de Palma también se unieron al rechazo «total y absoluto» a la campaña ya que proyecta una imagen de Mallorca vinculada al turismo de excesos, «recurriendo a códigos y referencias ampliamente asociados al descontrol, lo que supone un grave daño reputacional para el destino», según manifestaron.

En este sentido, el presidente de la AHPP, Pedro Marín, señaló que «el sector hotelero de Playa de Palma lleva años trabajando para transformar el modelo turístico hacia la calidad y el civismo, mientras que campañas como esta vuelven a promocionar el turismo de excesos que queremos dejar atrás».

Desde la Asociación advirtieron de que este tipo de campañas no son neutras, sino que condicionan la percepción del visitante y refuerzan comportamientos que el destino está intentando erradicar, con impacto directo en la convivencia y en la imagen proyectada internacionalmente.

También llamó la atención el silencio cómplice del PSOE con la pancarta proturismo de borrachera. Los socialistas no han abierto la boca con esta iniciativa de Aena, ente público adscrito al Ministerio de Fomento del ministro socialista, Óscar Puente.

Frente al silencio de los socialistas, los separatistas de Més per Mallorca y el PP registraron sendas proposiciones no de ley en el Parlament para exigir la retirada inmediata de la polémica campaña publicitaria porque consideran los primeros que «no es un hecho anecdótico ni una simple cuestión publicitaria», sino «la expresión de un modelo que convierte Mallorca en un producto de consumo al servicio de los intereses turísticos y económicos de Aena».