Indignación vecinal en el centro de Palma: condones usados y jeringuillas muy cerca de un colegio

El despertar del histórico barrio de Sa Gerreria, en Palma, se ha transformado en una rutina de frustración y desagrado para quienes habitan sus calles. Lo que debería ser el inicio de una jornada apacible en el centro de la ciudad se ha convertido en un recorrido de obstáculos higiénicos. Los vecinos de la zona han explotado de indignación ante una estampa que ya es demasiado recurrente como es la aparición de preservativos usados y jeringuillas en plena vía pública.

La paciencia de los residentes ha llegado a su límite. Según denuncian a este periódico, el origen del problema se concentra en las madrugadas, con especial virulencia durante los fines de semana, momentos en los que las calles del barrio se transforman en escenarios de relaciones sexuales al aire libre. Los afectados señalan de manera directa que este fenómeno se ve motivado, en gran parte, por la persistente presencia de numerosas prostitutas callejeras que operan en la barriada y en los alrededores.

Más allá del evidente problema de insalubridad y de la degradación del espacio público, lo que más enciende los ánimos de la comunidad es el entorno en el que sucede. Sa Gerreria es una zona de paso clave cada mañana para miles de menores de edad que se dirigen al colegio San Francisco. Los niños y adolescentes, en su trayecto diario hacia las aulas, se ven obligados a presenciar estos residuos incívicos antes de que los servicios de limpieza actúen.

«Esto no se puede consentir», asegura con rotundidad uno de los residentes de la zona, reflejando el malestar de un barrio que se encuentra estos residuos cada mañana.

La oleada de indignación vecinal no deja de crecer. Los residentes exigen soluciones inmediatas ante una situación que degrada la convivencia y afecta directamente a la sensibilidad de los escolares que transitan por sus calles.