El líder de los separatistas de Més per Mallorca hizo de Rocío Jurado hace diez años y hoy sigue siendo fan

El líder de Més per Mallorca y aspirante a repetir como candidato al Parlament en 2027, Lluís Apesteguia, se transformó en Rocío Jurado en un aquelarre independentista en un conocido restaurante de la localidad mallorquina de Algaida. Este lunes se han cumplido 20 años del fallecimiento de La más grande y Apesteguia le ha rendido homenaje en sus redes con el vídeo de su imitación.

Y no sólo eso. Apesteguia admite en X que «ella vive un poco en todos nosotros». No es, desde luego, el estilo musical que pueda asociarse al independentismo mallorquín, pero el hecho tiene su historia.

Diversos dirigentes del Partit Socialista de Mallorca (PSM), germen de Més per Mallorca, celebraron 40 años de la formación política en el restaurante Binicomprat de Algaia. Fue en el año 2016.

Mientras la mayoría de asistentes a la cena desfilaron hacia la salida para iniciar el camino de vuelta a casa, otros decidieron que era el momento perfecto para desatar sus pasiones musicales ocultas y se lanzaron a hacer distintas performances sobre el escenario.

Según han admitido algunos de los protagonistas, el ex diputado separatista Antoni Alorda triunfó imitando a Antonio Molina y a Lluís Llach. La otra gran estrella fue Lluís Apesteguia con su Como una ola de Rocío Jurado en la interpretación que muestra el vídeo que publica con esta información OKBALEARES. Se puede comprobar que la actuación es sin playback.

No era aquel día un homenaje a Rocío Jurado, pero sí lo ha sido este lunes, aniversario de la muerte de la artista chipionera, cuando el jefe de los separatistas de Més ha sacado el vídeo del baúl de los recuerdos.

El 1 de junio de 2006 es una fecha que pasó a la historia por un triste motivo. Aquel día, el mundo del espectáculo se tiñó de negro para despedir a una de las artistas más importantes de nuestro país: Rocío Jurado, popularmente conocida como La más grande.