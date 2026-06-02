Una alemana amenaza con un cuchillo a un camionero en Mallorca porque le molestaba el ruido de la hormigonera: «¡Fuck you!»

Lo que tenía que ser una jornada laboral más acabó convirtiéndose en una pesadilla que perfectamente podría haber tenido un final trágico para un trabajador de la construcción. Una mujer de origen alemán y afincada en Mallorca amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones a un camionero porque le molestaba profundamente el ruido de la hormigonera del vehículo pesado.

Esta surrealista escena ocurrió el pasado viernes en la tranquila localidad de Galilea, perteneciente al municipio de Puigpunyent. El trabajador del volante detuvo su vehículo por estrictos motivos laborales muy cerca de la vivienda de la mujer.

Sin embargo, la reacción de la residente fue tan inmediata como desproporcionada. Rápidamente, la ciudadana alemana salió de su casa y comenzó a increpar con gran agresividad al camionero empuñando un arma blanca en su mano.

Al principio de la disputa se originó una fuerte discusión entre ambos. La mujer aseguraba con rotundidad que se trataba de una calle privada y que, por lo tanto, el camión no tenía permitido el acceso ni la estancia en el lugar. Ante la negativa del hombre a retirarse, dado que se encontraba cumpliendo con sus obligaciones profesionales, la actitud de la mujer se radicalizó. Comenzó a proferir graves insultos y amenazas explícitas, advirtiéndole de que iba a pincharle las ruedas del camión con el cuchillo.

Ante la evidente gravedad de los hechos y temiendo por su integridad, el conductor decidió sacar su teléfono móvil para grabar el momento y tener una prueba de la agresión verbal. En el vídeo, difundido por OKBALEARES, se puede ver nítidamente a la mujer sacando el dedo del medio en un gesto obsceno mientras grita constantemente «¡fuck you!» al afectado.

«Estas cosas no se pueden tolerar ni aguantar. Siempre nos pasa la gran mayoría de veces con alemanes mientras hacemos nuestro trabajo en zonas como Calvià o Andratx. Nos increpan constantemente», lamenta con indignación un compañero de trabajo del camionero afectado, reflejando un malestar del sector.

Tras el incidente, el afectado decidió acudir a la Policía Local para reportar lo sucedido, aunque finalmente optó por no presentar una denuncia formal.