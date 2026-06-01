El cargo que homologó en tiempo récord el título del «hermanísimo» fue después asesor del Gobierno de Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y procesado por los delitos de tráfico de influencias y malversación, logró homologar en apenas unos días sus títulos universitarios rusos. Estos diplomas serían esenciales, años después, para lograr su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz, por el que se le juzga estos días. La celeridad con la que consiguió homologar en España sus titulaciones en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov ha llamado la atención de las acusaciones populares en los primeros compases del juicio.

David Sánchez obtuvo en mayo de 2005 el título de director de orquesta por el conservatorio ruso. La traducción jurada al castellano está fechada el 8 de noviembre de 2010. Apenas unos días después, el 23 de ese mismo mes, logró la convalidación por el Ministerio de Educación español. La homologación al Título Superior de Música en la especialidad de Dirección de Orquesta, «equivalente a todos los efectos al título de licenciado universitario», fue firmada por el subdirector general de Ordenación Académica, Juan López Martínez, inspector de Educación que ocupó después un puesto como vocal asesor del gabinete del secretario de Estado de Educación tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Fue uno de los asesores de la nueva ley educativa, LOMLOE.

En seis días

Más llamativa aún fue la homologación de su título de Composición. La traducción del diploma está fechada el 21 de septiembre de 2010, y la homologación, el 27. Sólo seis días después.

Lo habitual es que el proceso tarde varios meses. En ocasiones, años. Cabe además destacar que los títulos originales en ruso, o sus copias compulsadas, nunca fueron aportadas por el hermano de Sánchez durante el proceso para la adjudicación de la plaza, en 2017. Algunos expertos consultados indican que depende de cada convocatoria si ello es o no obligatorio.

Gobierno de Zapatero

El presidente del Gobierno era, por entonces, José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien, con Sánchez, encabezó el PSOE de la Comunidad de Madrid. En 2021 fue nombrado Defensor del Pueblo. En el momento de las convalidaciones exprés, Sánchez era diputado en el Congreso. Un puesto que logró tras la renuncia de Pedro Solbes a su acta de diputado, en septiembre de 2009, tras lo cual abandonó su puesto como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Ambas titulaciones -en las que David Sánchez presumía de pleno de sobresalientes- fueron clave para la baremación de sus méritos, años después, al optar a la plaza de coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. El músico recibió 15 puntos por su título de dirección de orquesta y otros 10 por el de composición.

El proceso de homologación de títulos extranjeros suele ser farragoso. Sin embargo, el hermano de Pedro Sánchez consiguió en apenas unos días una resolución favorable sobre sus dos titulaciones obtenidas en Rusia. El procedimiento está regulado por un real decreto de 1988 «sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria».

El perfil del puesto de la Diputación de Badajoz encajaba como un guante en la biografía académica del hermano del presidente del Gobierno. Además, David Sánchez aportó una licenciatura en Económicas, por lo que también recibió 5 puntos.

David Sánchez está siendo juzgado estos días por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por la creación de su plaza como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. Con él, se sienta en el banquillo, entre otros, el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.