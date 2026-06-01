Se filtra la primera equipación del Barça para la próxima temporada: ya tiene fecha de lanzamiento

El Barcelona ya lleva tiempo trabajando en la planificación de la temporada 2026-27 no solo en el ámbito deportivo, sino también en uno de los apartados que más expectación genera entre los aficionados: las nuevas equipaciones. A falta de confirmación oficial por parte del club, distintas filtraciones han desvelado cómo serán las camisetas que vestirá el conjunto azulgrana el próximo curso y cuándo está previsto que lleguen al mercado: consulta la fecha de lanzamiento de la equipación del Barça.

La filtración ha desvelado imágenes de todas las equipaciones, con fotografías ya tomadas a algunos de los futbolistas más importantes de la plantilla, los que más camisetas venden. La nueva colección combina elementos tradicionales de la identidad azulgrana con diseños renovados y referencias muy reconocibles. Además de las tres equipaciones habituales, apuntan a la incorporación de una cuarta camiseta especial que rendirá homenaje a San Jorge, patrón de Cataluña.

Las camisetas están ya definidas y, pese a la filtración, el Barcelona no tiene pensado lanzarlas a corto plazo, sino dentro de alrededor de un mes, a principios de julio. Aunque la campaña 2025-26 ya ha concluido, las ventas de las camisetas actuales continúan registrando cifras elevadas tanto en las tiendas oficiales como a través de los canales digitales del club. Por este motivo, Barça Licensing and Merchandising (BLM) y Nike han optado por retrasar unas semanas la fecha de lanzamiento de la nueva equipación.

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El plan establecido, tal y como apunta Mundo Deportivo, contempla que la camiseta principal vea la luz a comienzos del mes de julio. Posteriormente llegará la segunda equipación, prevista para finales de ese mismo mes, mientras que la tercera aparecerá durante la segunda mitad de agosto. La cuarta camiseta especial quedaría reservada para principios de 2027.

Así es la primera equipación

La camiseta local del Barcelona para la temporada 2026-27 mantendrá los colores históricos del club, aunque con una propuesta visual diferente respecto a cursos anteriores. La principal característica será la utilización de múltiples tonalidades de azul y rojo para generar un efecto degradado y dinámico.

• JD Sports Greece leaked the 26/27 Barca home stadium kit and it’s available already. 👀 pic.twitter.com/oi0jMWgEW2 — memorabilia1899.co (@memorabilia1899) April 20, 2026

La filtración señala que Nike ha apostado por una combinación inédita de hasta seis variantes cromáticas. El resultado busca ofrecer una imagen renovada sin romper con la esencia tradicional del Barcelona. De hecho, el diseño guarda ciertas similitudes conceptuales con la camiseta utilizada durante la temporada 2022-23, aunque incorporando una mayor riqueza cromática.

La segunda camiseta

Si la primera camiseta apuesta por la evolución de la tradición, la segunda será la más atrevida de toda la colección. El Barcelona repetirá por segundo año consecutivo la colaboración inspirada en la denominada Mamba Collection.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ‼️ 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐀𝐖𝐀𝐘 𝐊𝐈𝐓 𝟐𝟔/𝟐𝟕 𝐍𝐈𝐊𝐄 𝐱 𝐌𝐀𝐌𝐁𝐀 pic.twitter.com/4tc7qHMyxa — memorabilia1899.co (@memorabilia1899) April 5, 2026

La equipación visitante combinará una base en tonos negro y púrpura oscuro con detalles dorados e iridiscentes. El color púrpura elegido coincide con el utilizado históricamente por Los Angeles Lakers, mientras que los acabados dorados evocan la figura de Kobe Bryant.

La tercera y cuarta equipación

Otra de las novedades destacadas es la recuperación del color menta como protagonista de la tercera camiseta. Tras varias temporadas sin aparecer en el catálogo azulgrana.

•𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐅𝐎𝐔𝐑𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐊𝐈𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟕 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 This Sant Jordi edition features the iconic noble red cross of Saint George on a flat opal colour a beautiful tribute to Catalonia’s patron saint. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 • 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐂𝐇𝐄𝐌𝐄… pic.twitter.com/BrJJFK1LA6 — memorabilia1899.co (@memorabilia1899) May 19, 2026

La colección 2026-27 también incluirá una cuarta equipación especial. En esta ocasión, el homenaje estará dedicado a San Jorge, patrón de Cataluña.