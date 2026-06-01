Abascal reivindica la libertad de expresión en la ‘era Sánchez’: «La mafia necesita la ley del silencio»

Santiago Abascal ha advertido que toda mafia necesita «la ley del silencio», «como la de Pedro Sánchez». Lo ha hecho este lunes en el Congreso de los Diputados, en las II Jornadas de Libertad de Expresión organizadas por Vox donde se han reunidos diversos periodistas y creadores de contenido que sufren en sus carnes la cancelación por defender posturas críticas sobre la inmigración o la islamización.

«Sin voz somos muertos sin vida», ha recordado el líder de Vox en la clausura de las jornadas. Unas palabras que repetía su padre, según ha confesado, animando a dar el paso a las víctimas del terrorismo de ETA que quedaban muchas veces sumidas en el silencio País Vasco por miedo. «Hay muchos que no pueden hablar, pero hablaremos por ello», refiriéndose a artistas y personas públicas que «perderían todo».

«No bajemos la guardia, no nos confiemos. Este gobierno está en el estercolero, es indefendible, pero está decidido a no perder el poder», ha advertido respecto a Sánchez ante un auditorio completo, señalando que él también ha sufrido en sus intervenciones en el Congreso impuesta por la presidencia, en la censura del diario de sesiones.

«Hay una doble vara de medir algunas palabras que han retirado mías, al presidente del Gobierno no se las han retirado habiéndolas utilizado», ha subrayado: «Tienen una libertad de expresión que no permiten a los demás».

Abascal se ha remontado a los actos de Vistalegre en 2019, donde Vox cogió todos los insultos que la izquierda le dedicaba (fascistas, homófobos, xenófobos) y dejó claro que no pensaba combatirlos: «Nuestra rebeldía fue decir que nos poníamos sus ataques como medallas y que no perdíamos ni un segundo en defendernos de ellos. Dedicamos nuestro tiempo sólo a pedir responsabilidad por sus crímenes».

«Fuimos los primeros en denunciar a esta mafia en todos sus términos», ha dicho Abascal, que ha recordado cómo a Vox se le ha llamado exagerado y extremista por decir lo que hoy todo el mundo ve.

Mariscal: «Pedro Sánchez es un peligro para la libertad»

El diputado de Vox, Manuel Mariscal, vicesecretario nacional de Comunicación de la formación, ha sido el encargado de organizar las Jornadas sobre la libertad de expresión. Mariscal muy crítico con la deriva de control de los medios de comunicación y las redes sociales.

Mariscal ha recordado que la obligación de los medios y los periodistas pasa por «alertar al pueblo español de que su libertad de expresión está en peligro mientras Pedro Sánchez continue en la Moncloa»: «Pedro Sánchez es un peligro para España, para nuestra democracia y para la libertad».

Esta edición ha estado cernida en la polémica censura impuesta por la presidenta del Congreso, Franscisca Armengol, a los periodistas Bertand Ndongo y Vito Quiles, invitados por Vox para compartir su experiencia de cómo han sido expedimentados sin permitirles acceder al interior de la Cámara Baja durante 3 meses. «¡Libertad, libertad!», ha coreado el público asistente cuando ambos han aparecido en una pantalla en streaming. Ha sido la manera de saltar la censura que ha encontrado Vox tras denegar el acceso a las Jornadas.

Armengol ha justificado su boicot a que tienen suspendida su acreditación como periodistas, pese a que en esta ocasión estaban invitados en un debate. La presidenta advirtió la pasada semana que no les iba a dejar pasar a las dependencias del Congreso «por motivos de seguridad».

«Habla muy bien de la pluralidad de Vox, teniendo en cuenta que Quiles clausuró la campaña electoral del PP en Aragón», ha sostenido el dibujante Borja Montoro, quien como él ha revelado que fue despedido de ABC por presiones del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Montoro ha participado en la mesa junto con Rodrigo Villar, periodista de OKDIARIO y podcaster, creador del canal digital Hablando en plata. Villar ha denunciado la inversión de grandes corporaciones a creadores de contenido sin apenas seguidores, pero que pertenecen al stablisment.

Entre los participantes estaban el presentador de Bipartidismo Stream y reconocido tuitero, Unai Cano, quien ha denunciado «el cambio de régimen que se impuso tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid», poniendo en valor la valentía del periodista Luis del Pino, quien también ha participado en las jornadas.

La mesa la componía además el escritor José Javier Esparza (Toro TV), la prestigiosa investigadora Elena Ramallo; el periodista de EDA TV, Tate Barceló, Víctor Leonore (Vox Populi) y Rebeca Crespo (La Gaceta), quien ha contado su viviencia personal sobre el burka en el metro de Madrid.