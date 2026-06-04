Cortes de tráfico en Madrid por la visita del Papa León XIV: fechas, calles afectadas y alternativas al transporte público

Madrid encara una semana poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a grandes eventos. La visita del Papa León XIV, prevista entre el 6 y el 9 de junio, obligará a desplegar un dispositivo enorme de seguridad, movilidad y emergencias que cambiará por completo la circulación en buena parte del centro y del eje de la Castellana durante varios días por lo que se anuncian cortes de tráfico.

El Ayuntamiento lleva semanas preparando el operativo porque la previsión de asistentes es muy elevada. Sólo entre los actos de plaza de Lima y plaza de Cibeles podrían reunirse cerca de 1,8 millones de personas, una cifra que obligará a aplicar restricciones importantes tanto para peatones como para vehículos desde antes del inicio oficial de la visita. Aunque los actos centrales serán el fin de semana del 6 y 7 de junio, los cortes de tráfico por la visita del Papa León XIV empezarán bastante antes por el montaje de escenarios, torres de sonido, plataformas, aseos y controles de seguridad.

Cuándo empiezan los cortes de tráfico en Madrid

Las primeras afecciones comenzaron ya durante la segunda mitad de mayo con ocupaciones puntuales de carriles para descarga de material y montaje de estructuras en la zona de Cibeles y plaza de Lima. Sin embargo, la situación se complicó especialmente desde el lunes 25 de mayo y seguirá durante esta primera semana de junio. De hecho, en el entorno de plaza de Lima las restricciones son cada vez mayores y desde hace días ya existen cortes parciales en los carriles centrales del paseo de la Castellana y durante las noches se están realizando trabajos para instalar iluminación, sonido y pantallas gigantes.

A partir del 3 de junio por la noche llegará uno de los momentos más delicados para el tráfico. Está previsto el cierre prácticamente total de la plaza de Lima y de buena parte de su entorno, algo que afectará especialmente a la circulación junto al estadio Santiago Bernabéu y Nuevos Ministerios.

En Cibeles ocurrirá algo parecido. Los cortes parciales llevan días produciéndose, pero la noche del 4 al 5 de junio arrancará el cierre casi total de tráfico en la plaza y en el eje Prado-Recoletos por el montaje definitivo del altar y de toda la infraestructura para la misa multitudinaria del domingo.

El Ayuntamiento calcula que las mayores complicaciones llegarán precisamente entre el 5 y el 7 de junio, aunque las restricciones podrían mantenerse hasta el día 9 por las labores de desmontaje.

Calles cortadas por la visita del Papa

La zona norte de Madrid será una de las más complicadas durante los días centrales de la visita del papa León XIV, tanto por el cierre de la plaza de Lima como por el montaje de escenarios, pantallas y torres de sonido que ocupa parte de la calzada de la Castellana. Además habrá problemas sobre todo entre Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu, General Perón y Concha Espina. y muchos conductores se encontrarán con giros anulados y desvíos que irán cambiando según avance el montaje y la llegada de asistentes a la vigilia del sábado.

En el centro ocurrirá algo parecido alrededor de Cibeles. El tráfico se complicará bastante entre Alcalá, paseo del Prado y Recoletos, especialmente desde el jueves 4 de junio por la noche, cuando comenzarán los cortes más fuertes para preparar la misa multitudinaria del domingo. En algunos momentos incluso será imposible atravesar la zona en coche.

Además, el Ayuntamiento ya ha avisado de que habrá ocupaciones y restricciones en otros puntos muy transitados como plaza de la Independencia o plaza de Cánovas del Castillo. Por eso, durante esos días se recomienda directamente evitar el centro si no es necesario entrar.

Quienes no tengan más remedio que usar coche privado tendrán que armarse de paciencia y buscar rutas alternativas. El Consistorio aconseja utilizar la M-30 para rodear la ciudad y apoyarse en calles con más capacidad como Serrano, Velázquez, Bravo Murillo, Santa Engracia, Francisco Silvela o Joaquín Costa, donde en principio las afecciones serán menores.

Servicios especiales de tren, metro y autobús

El Ayuntamiento y los servicios de transporte reforzarán prácticamente toda la red de movilidad de la capital para absorber el enorme volumen de viajeros esperado durante esos días. La medida más destacada será la gratuidad de los autobuses de EMT Madrid y de bicimad entre el 3 y el 9 de junio.

EMT incrementará además el número de autobuses disponibles, sobre todo durante el sábado 6 y el domingo 7 de junio, cuando se espera la mayor concentración de asistentes. Habrá hasta un 25 % más de autobuses respecto a un fin de semana habitual.

Eso sí, muchas líneas sufrirán cambios importantes en sus recorridos. En la zona de plaza de Lima habrá desvíos en líneas como la 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147 y 150. Algunas incluso quedarán temporalmente suspendidas durante la vigilia. Y en Cibeles también se modificarán numerosas rutas durante la misa del domingo 7 de junio. Entre las líneas afectadas aparecen la 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150 y Express Aeropuerto.

El servicio de taxi también tendrá un refuerzo especial. Durante los días 6 y 7 de junio podrán trabajar todas las licencias, incluidas aquellas que normalmente librarían esos días. Además, varias estaciones de bicimad permanecerán cerradas temporalmente, especialmente alrededor de Cibeles, Colón, Nuevos Ministerios, paseo de la Castellana y Santiago Bernabéu.

Con este escenario, el Ayuntamiento insiste en que el transporte público será prácticamente la única opción cómoda para moverse por Madrid durante la visita del Papa León XIV que tras su paso por Madrid se dirigirá a Barcelona y luego a Canarias.