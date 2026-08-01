El cielo se presentará con intervalos nubosos en buena parte de la provincia, aunque en la mitad noroccidental permanecerá poco nuboso durante la primera mitad del día. A partir de la tarde, se prevén chubascos con tormentas y granizo en la parte oriental de la Ribera del Ebro. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, alcanzando picos de 38-39 grados en algunas zonas. No olvides que aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: sol radiante con riesgo de chubascos

Las nubes se asoman tímidamente sobre Zaragoza, donde esta jornada de verano se presenta entre claros y sombras. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 39 grados, creando un ambiente cálido a pesar de que el cielo, al menos por la mañana, se mantendrá predominantemente despejado. Aunque hay un ligero riesgo de chubascos, probablemente no interrumpan la calma del día. La suave brisa, casi imperceptible, aportará un toque de frescura, dejando que el sol se desperece en el horizonte a las 6:57, prometiendo luz durante más de 14 horas.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzando su máxima en torno a los 39 grados, donde la sensación térmica podría ser incluso más alta. La humedad, algo elevada, puede hacer que el ambiente resulte un poco pesado, pero esto no empañará la esencia veraniega de la jornada. A medida que la noche se asome, no se descartan algunas gotas, pero todo sugiere que las horas de luz serán aprovechadas al máximo antes de que el sol se despida a las 21:22.

Calatayud: nubes y posibilidad de lluvia aislada

Nubes grises se asoman por el horizonte en Calatayud, presagiando un día en el que la inestabilidad será la protagonista. Durante la mañana, la temperatura mínima rondará los 21 grados y el cielo se mantendrá encapotado, con una probabilidad de lluvia del 20% que podría dar paso a algunas gotas aisladas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un descenso térmico que podría hacer que la sensación se sienta más fresca, alcanzando una máxima de 38 grados.

El viento del noreste comenzará suave, pero las ráfagas podrían superar los 30 km/h, especialmente en horas pico. La humedad, que podría alcanzar el 75%, generará una sensación de agobio. A medida que el sol se despida a las 21:24, es recomendable llevar un paraguas y estar preparados ante cambios repentinos en el tiempo.

Tarazona: Día templado con nubes y viento suave

Las condiciones del tiempo muestran una jornada templada con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados, mientras que se registrarán algunas ráfagas de viento suaves. Existen pequeñas posibilidades de lluvia a lo largo del día, pero sin grandes preocupaciones.

Es un buen momento para disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o disfrutando de un café en alguna terraza. La tranquilidad del día invita a realizar actividades cotidianas con un ambiente agradable y relajado.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET