El cielo se presentará poco nuboso en buena parte de la provincia, aunque por la tarde se espera nubosidad de evolución en el interior, con posibilidad de chubascos y tormentas en el Prepirineo. Las temperaturas se mantendrán elevadas, a excepción de la costa y habrá polvo en suspensión. Viento flojo, variando hacia el sur en horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de agosto

Barcelona: cielo despejado con brisa suave

El sol se asoma tímidamente en Barcelona, donde el cielo se presenta mayormente despejado, aunque algunas nubes podrían asomarse a lo largo de la jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 31 grados, la sensación térmica podría elevarse hasta los 32, dando la impresión de un abrazo cálido y envolvente. La suave brisa del sureste, con una velocidad de 15 km/h, hará que el ambiente se sienta más fresco, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 85%, podría dar una sensación un tanto pesada.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo mantendrá su esencia tranquila y aunque hay un bajo riesgo de lluvia, es preferible no guardar el paraguas muy lejos. La temperatura seguirá en ascenso, invitando a disfrutar de las horas de luz hasta que el sol se esconda en el horizonte a las 21:08. Con la luz del día brillando durante más de 14 horas, es un momento perfecto para paseos y actividades al aire libre, siempre vigilando la alegría de las nubes que podrían hacer una breve aparición.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y posible lluvia

El aire en L’ Hospitalet de Llobregat se siente denso y anticipa la llegada de cambios significativos. La mañana comienza con un cielo nublado, donde la luz del sol lucha por abrirse paso entre las nubes amenazadoras. Con temperaturas frescas que rondan los 25°C, pronto se prevé la entrada de viento fuerte del sureste que no solo podría hacer ondear los árboles, sino también traer lluvias más tarde.

Mientras la mañana avanza, el calor se hace más evidente, alcanzando una sensación térmica máxima de 33°C. Sin embargo, la tarde podría decepcionar a quienes esperen un día soleado, ya que la probabilidad de lluvia aumenta al 10% y el viento puede superar los 30 km/h. Se recomienda llevar un paraguas, ya que el tiempo podría cambiar sin previo aviso y la humedad podría hacerse notar especialmente.

Ambiente cálido y algo nublado en Badalona

Este 31 de octubre amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado, dando la bienvenida a un día que comenzará fresco, con una temperatura mínima de 25°C. Las nubes irán disipándose a medida que avance la mañana y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, a medida que el sol suba en el horizonte a las 06:46, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 31°C.

En la tarde, el viento del sur hará acto de presencia con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, lo que sumado a una humedad relativa máxima del 80% podría hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 33°C, generando un ambiente algo pesado. El día finalizará con el sol ocultándose a las 21:08, dejando un total de 14 horas de luz. En definitiva, será una jornada cálida, pero sin sorpresas desagradables en forma de lluvia.

Cielos nublados con ambiente agradable en Sabadell

Las condiciones de tiempo se mantendrán estables a lo largo del día, con nubes dispersas y temperaturas que alcanzarán los 34 grados en su punto más alto. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde, el viento soplará suavemente, sin causar inconvenientes significativos.

Este es un día ideal para disfrutar al aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o realizando actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica agradable hace que todo resulte más placentero.