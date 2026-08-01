Vox retirará en sus cuatro gobiernos autonómicos las ayudas a las ONG que financien la invasión migratoria

Vox retirará en los gobiernos ejecutivos autonómicos las ayudas a las ONGs que financien la invasión migratoria en Ceuta. Bambú ha ordenado a sus vicepresidentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura la suspensión «urgente e inmediata» de toda ayuda económica destinada a organizaciones no gubernamentales que, según el partido, «colaboren o favorezcan la inmigración ilegal» en el contexto de la llegada masiva de inmigrantes a la frontera española esta semana desde Marruecos.

La decisión ha sido adoptada de forma coordinada por Manuel Gavira, Alejandro Nolasco, Carlos Pollán y Óscar Fernández, respectivamente, quienes han trasladado instrucciones a sus departamentos para revisar subvenciones, convenios y cualquier otra fórmula de financiación pública, tanto directa como indirecta.

Según ha informado Vox en un comunicado este viernes, el objetivo es identificar y paralizar cualquier partida presupuestaria que pueda beneficiar a entidades que, a juicio de la formación, «participan o dan cobertura» a la entrada irregular de inmigrantes por la frontera de Ceuta.

La decisión viene adoptada como una de las primeras medidas tras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, cancelara su agenda internacional y convocase a su equipo de emergencia en Madrid para abordar la crisis: «Ceuta está siendo invadida» señalan.

Cruz Roja, Cáritas y Accem en el foco

Aunque la formación ha decidido no adelantar las ONGs que podrían verse afectadas, entre las principales organizaciones que podrían estar en el listado se encontrarían Cruz Roja Española, Cáritas, Caminando Fronteras o Accem. Además del Centro San Antonio de Ceuta, dependiente de la Diócesis de Cádiz que se ha prestado a donar las colectas de misa para los inmigrantes ilegales que asaltaron masivamente las fronteras de España.

Vox sostiene que esta medida responde «al cumplimiento de los acuerdos de gobierno» alcanzados en las cuatro comunidades autónomas donde forma parte del Ejecutivo con el PP. Por su parte, los populares no se han pronunciado.

En dichos pactos, advierten fuentes de Vox a OKDIARIO, «ya figuraba el compromiso de impedir que fondos públicos fueran destinados a organizaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal».

En su comunicado, la formación atribuye la situación en Ceuta a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que califica de «puertas abiertas», y sostiene que España atraviesa una situación «límite». Asimismo, afirma que en las últimas 24 horas han entrado desde la frontera española en África «más de 60.000 inmigrantes ilegales».

Vox ha justificado la decisión alegando razones de «responsabilidad institucional», así como la defensa de la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial de España. «Ninguna administración puede permanecer indiferente ante la invasión que estamos viviendo en Ceuta y ninguna institución de la que forme parte Vox se quedará de brazos cruzados», han concluido.