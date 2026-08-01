El centro comercial La Vaguada, situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, ha sido desalojado de forma preventiva este sábado tras declararse un incendio en la zona de carga y descarga del complejo. El fuego se ha originado en varios contenedores de cartón, plásticos y embalajes, lo que ha provocado una importante columna de humo y ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias para controlar la situación y garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el interior.

El incendio se ha declarado en torno a las 17:20 horas y hasta el lugar se han desplazado nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los efectivos han logrado extinguir y controlar rápidamente las llamas, aunque la gran carga de humo generada por la combustión de los materiales almacenados en los contenedores ha hecho necesario evacuar el centro comercial.

Incendio en el Centro comercial La Vaguada. Desalojado por incendio en contenedores de reciclado. 9 dotaciones de bomberos. pic.twitter.com/QtzaU8yV30 — Moonligth Shadow (@ShadowMoonligth) August 1, 2026

El desalojo se ha desarrollado de forma ordenada y ha sido coordinado por el personal de seguridad de La Vaguada junto con los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal y la Policía Nacional. La actuación conjunta de todos los servicios de emergencia ha permitido vaciar el recinto sin que se hayan producido incidentes durante la evacuación.

Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a un vigilante de seguridad que presentaba una intoxicación leve por inhalación de humo. Por el momento, no han trascendido más personas afectadas por el suceso.

Incendio en la vaguada Madrid parece controlado pic.twitter.com/XNUpSZB0TB — Soleroschool (@soleroschool) August 1, 2026

Mientras se desarrollaban las labores de extinción y aseguramiento de la zona, la Policía Municipal ha regulado la circulación y ha mantenido cortes de tráfico en las inmediaciones del centro comercial para facilitar el acceso de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad tanto de los equipos que intervenían como de los ciudadanos.

Tras la rápida actuación de los bomberos, el incendio ha quedado controlado. El fuego se limitó a los contenedores de cartón, plásticos y embalajes situados en la zona de carga y descarga del complejo, aunque la intensa humareda generada obligó a adoptar medidas preventivas y a desalojar por completo las instalaciones mientras se desarrollaba la intervención de los equipos de emergencia.