Los vecinos de Ceuta han mostrado su apoyo al Ejército con aplausos al paso de los militares que patrullan distintos puntos de la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes registrada el pasado jueves. Las unidades de las Fuerzas Armadas siguen desplegadas en labores de apoyo a la Guardia Civil y mantienen una presencia constante en las calles para reforzar la seguridad.

El escenario ha cambiado por completo respecto a las últimas 48 horas. El flujo de inmigrantes que cruzaban a nado desde Marruecos ha cesado y la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército centran ahora sus esfuerzos en localizar a las personas que todavía permanecen en Ceuta para conducirlas hacia la frontera.

«Gracias a ellos, la mayoría de invasores que han entrado en Ceuta se han marchado», asegura el padre de uno de los militares que se encuentra trabajando en Ceuta. «Espero que esta situación se regularice lo antes posible y al señor presidente del Gobierno, a ver si de una puñetera vez lo podemos echar y que entre una persona coherente y no un psicópata como el que tenemos», añade.

El amplio dispositivo militar y policial se mantiene también en el entorno del espigón del Tarajal, donde el Ministerio del Interior ha instalado boyas y ha reforzado los medios marítimos y terrestres.

Según las autoridades, estas medidas han frenado prácticamente por completo las nuevas entradas, que se reducen a intentos esporádicos interceptados por Marruecos.

La crisis sigue abierta en Ceuta

Pese al inicio de las repatriaciones, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que la ciudad «no ha recuperado» la normalidad y que la crisis «sigue abierta», ya que todavía permanecen «miles de personas» en sus calles pendientes de ser retornadas. Por ello, ha reclamado mantener «todos los dispositivos de seguridad desplegados» hasta que se restablezca la normalidad.

Mientras tanto, centenares de inmigrantes continúan regresando voluntariamente a Marruecos después de permanecer dos días sin poder cubrir sus necesidades básicas, con los comercios y bares cerrados y sin un lugar donde dormir. El Ejército y la Policía Local siguen realizando batidas para localizar pequeños asentamientos e indicar a los migrantes que se dirijan hacia la frontera, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estiman que unas 69.500 personas han abandonado Ceuta hacia Marruecos en las últimas 30 horas.

La ciudad empieza además a recuperar algunos signos de normalidad. Este sábado se ha restablecido la línea de autobús entre la frontera y el centro y numerosos comercios han reabierto sus puertas, aunque el dispositivo de seguridad continúa desplegado mientras prosiguen las labores de retorno y control.