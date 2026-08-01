Iris Tió y Dennis González se proclaman subcampeones de Europa de dúo libre mixto

Los españoles Iris Tió y Dennis González han conquistado este sábado la medalla de plata en la final de dúo libre mixto de natación artística del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia), y logran así la primera presea para España en la cita continental.

En el Centro Acuático Olímpico de la capital francesa, los catalanes, vigentes campeones del mundo de dúo mixto libre, cumplieron las expectativas con una rutina ejecutada al ritmo de ‘Babe I’m Gonna Leave You’ de Led Zeppelin. Sin ninguna ‘base mark’, Tió y González firmaron 257.9733 puntos, 95.0233 en elementos y 162.9500 en impresión.

Sin embargo, la baja dificultad del ejercicio hizo que su primera posición momentánea fuese superada posteriormente por la pareja británica formada por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin, que con 258.2383 puntos -112.2883 en elementos y 145.9500 en impresión- se colgó el oro. El bronce fue para los italianos Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero (255.1641).

Por la mañana, en las preliminares de solo libre, Iris Tió terminó en segunda posición, solo por detrás de la bielorrusa Vasilina Khandoshka. Al ritmo de ‘Hymne à l’amour’ de Édith Piaf, la catalana logró una puntuación de 276.4849, con 133.7849 en elementos y 142.7000 en impresión.

Con ello, se situó a diez puntos de Khandoshka (287.3999), mientras que la alemana Klara Bleyer terminó tercera (271.6687). Tió buscará la medalla en la final del próximo lunes (9.00 horas).

Además, en la prueba de trampolín de un metro, Max Liñán no ha podido meterse en la final al terminar decimocuarto en la clasificación. Sus 319.60 puntos le dejaron a seis de lograr el pase, aunque es segundo reserva para la final. El francés Jules Bouyer (379.25) dominó las preliminares.