Los campeones del mundo alargan la fiesta en Ibiza: Ferran, Nico, Llorente y Pubill celebran el título en Bresh

La euforia por la conquista del Mundial 2026 todavía no se ha apagado. Apenas unos días después de levantar la segunda estrella para España en Nueva Jersey, Ferran Torres, Nico Williams, Marcos Llorente y Marc Pubill aprovecharon sus vacaciones para celebrar el histórico éxito en Ibiza. Los cuatro campeones del mundo fueron los grandes protagonistas de la última edición de Bresh, una de las fiestas más populares del verano, que reunió a cerca de 4.000 personas en Amnesia.

Los internacionales españoles disfrutaron de una noche de desconexión después de un verano inolvidable. Tras más de un mes concentrados con la Selección y culminar el sueño de proclamarse campeones del mundo, los futbolistas cambiaron el césped por la pista de baile en una velada marcada por el ambiente festivo y la actuación en directo de la artista De La Rose.

Un lugar habitual para las estrellas del fútbol

La presencia de Ferran, Nico, Llorente y Pubill confirma la estrecha relación que Bresh mantiene desde hace años con el mundo del fútbol. La fiesta se ha convertido en uno de los destinos favoritos de muchos jugadores durante sus vacaciones. Por allí han pasado en los últimos años figuras de la talla de Vinicius Júnior o Lionel Messi, que incluso llegó a reconocer públicamente que era una de sus fiestas preferidas.

Ese vínculo también estuvo presente durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La marca acompañó el torneo con una gira por diferentes sedes del campeonato hasta finalizar en Nueva York coincidiendo con la gran final que coronó a España como campeona del mundo.

Mientras los futbolistas disfrutan de sus últimos días de descanso, la cuenta atrás para la nueva temporada ya ha comenzado. Ferran Torres afrontará un nuevo curso en el Barcelona, Marcos Llorente regresará al Atlético de Madrid, Nico Williams iniciará una campaña muy esperada tras su brillante Mundial y Marc Pubill volverá a su club después de consolidarse como uno de los nombres propios del torneo. El verano de la segunda estrella continúa, aunque poco a poco el fútbol vuelve a reclamar a sus nuevos campeones.