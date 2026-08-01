TVE cuela como «experta» a una activista propalestina que evita condenar a Marruecos: «Me cuesta creer que permita este éxodo»

Tras la entrada de miles de inmigrantes ilegales que ingresaron a Ceuta a un ritmo que testigos han descrito como «200 por minuto» y con la absoluta pasividad de las autoridades marroquíes, RTVE ha analizado la invasión en su Canal 24 Horas con una entrevista a Alba Uruñuela, «investigadora de migraciones». En su intervención, lejos de condenar la entrada masiva, Uruñuela afirmó que le costaba creer que Marruecos «permitiera este éxodo» y dio el pésame a los familiares de los marroquíes fallecidos.

La entrevistada, luciendo pañuelo palestino, evitó en varias ocasiones señalar responsabilidades directas. Cuestionó el uso gubernamental del término «violación de integridad territorial» alegando que nadie ha identificado formalmente qué actor estatal la habría cometido, y sugirió que atribuir lo ocurrido a «mafias» deja sin resolver quién está detrás de la presión migratoria.

Sobre el papel de Rabat, la activista sostuvo que no existe una declaración oficial marroquí ni española que confirme una operación deliberada, aunque sí reconoció —citando información recogida «desde el terreno»— que en las primeras horas fue la propia policía marroquí la que habría indicado a los migrantes que pasaran, en contraste con la versión oficial de ambos gobiernos.

En ningún momento del intercambio con el presentador se utilizaron términos como «invasión» o «avalancha sin precedentes» —tal como sí los emplean testigos citados por otros medios y los sindicatos policiales SUP y Jupol, que hablan de «colapso total» y de una «estrategia de presión propia de una guerra híbrida»—; en su lugar, la investigadora encuadró el fenómeno como resultado de «factores sociales» derivados de la situación económica marroquí y como parte de una lógica geopolítica entre Estados.

Preguntada por qué muchos de los migrantes decidieron regresar apenas 24 horas después de cruzar, atribuyó la vuelta al «shock» y al «trauma» vivido, sin abordar si el propio dispositivo de control fronterizo o la actuación policial española influyeron en esa decisión.