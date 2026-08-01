Una soltera de ‘First Dates’, descolocada con el cuerpo de su cita: «Es una tercera pierna»

First Dates continúa en verano. El popular formato, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los indispensables de Mediaset España. Y es que, tras diez años de emisión y numerosos solteros que han acudido en busca de su media naranja, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que confíen en la organización. De esta manera, esta semana, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Svetlana. La comensal ya vino hace unos años al formato para encontrar a su hombre ideal. De hecho, lo consiguió. Horacio logró conquistarla durante la cita. Pero, parece ser que ambos han tomado rumbos diferentes.

La participante ha explicado que ella y Horacio estuvieron juntos mucho tiempo, pero él optó por mudarse a Argentina con sus hijos. Un romance con mucha distancia de por medio que terminó con su punto final. Por ello, ha vuelto a First Dates con la intención de que le presenten, si hay suerte, a un hombre con buen físico y que sea buena persona. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a José. Ambos compartían numerosos gustos y opiniones, por lo que parecía que la cita estaba marchando estupendamente. Además, la primera impresión que tuvieron del otro fue bastante acertada.

Svetlana se interesa por su cita de ‘First Dates’: «¿Cuántas patas?»

José le contó a Svetlana que había tenido mucha actividad sexual a lo largo de su vida. No se arrepiente de nada de lo vivido, pues siempre ha sido una persona muy abierta de mente. Por ello, y viendo lo bien que marchaba la velada, no dudaron en trasladarse hasta el reservado del programa para tener un poco más de intimidad. Un encuentro donde disfrutaron del jacuzzi.

«¡Madre mía!», exclamó al ver a José sin camiseta. «Mejor que yo», le dijo. Unas palabras con las que le dejaba claro que le encantaba su físico. «¿Cuántas patas? Tres piernas», le dijo a él. Y es que no tenía ningún tipo de filtro. Ella iba directo al grano.

«Parecía una tercera pierna», opinó ella en privado con el equipo del programa. «No tienes ningún centímetro de grasa», le dijo al soltero. Y es que estaba encantada con él y no se negaba a ocultarlo. Un momento donde las risas no faltaron y que les ayudó a tener más clara su decisión final. Así pues, a la pregunta de si les gustaría tener una segunda cita juntos, fueron honestos.

«Sí, me encantaría. Tiene los ojos bonitos, es muy educado y huele bien. Con él es como estar de fiesta; todos los días hay algo nuevo. ¿Cómo resistirme?», comentó ella. José, por su parte, no se quedó atrás. «Tendría una segunda cita con ella para que conozca todos mis gustos», indicó. «¿Enchufables también?», quiso saber ella. Una cuestión con la que hizo referencia a la parte sexual.

«Todos mis gustos. Mis gustos son mis gustos», le respondió el soltero mientras se señalaba la entrepierna. Así pues, entre risas, ambos se despidieron del programa con la certeza de seguir conociéndose fuera de cámaras. «Yo abierta para todo lo nuevo», concluyó Svetlana.