Qué fue de Neslihan Atagül: de ser protagonista en ‘Kara Sevda’ a alejarse de las novelas

La industria audiovisual turca nos ha presentado, a lo largo de la historia, numerosas producciones que han marcado al público de una manera o de otra. Este tipo de ficciones ha logrado hacerse diferenciar notablemente del resto, de ahí su éxito global. Una travesía que nos ha permitido conocer a muchos talentos por el camino. De hecho, si recordamos la ficción de Kara Sevda, conocida también como Amor eterno, el público recordará a Neslihan Atagül. Y es que la actriz se consagró como una de las más populares del sector gracias a sus interpretaciones.

Una carrera profesional que fue creciendo con el paso de los años. Pero, en medio de la fama internacional y de un día para otro, la actriz apostó por alejarse por completo del foco mediático. ¿Cuál fue el motivo? Muchos medios de comunicación informan que la artista padece una complicada dolencia que la ha obligado a dejar de lado su gran pasión. Y es que parece ser que padecía de síndrome del intestino permeable durante muchos de sus trabajos. Por ello, apostando por su salud, decidió desvincularse del ámbito artístico. Una nueva etapa en su vida con la que también ha crecido.

Neslihan Atagül forma su vida alejada de la pequeña pantalla

Según se ha podido saber, Neslihan Atagül apareció por última vez en Gecenin Ucunda, en el 2022. Una puesta en escena breve, pero con la que no dejó indiferente a nadie. Desde entonces, la actriz ha apostado por centrarse al completo en su vida personal. Y es que, en el 2017, contrajo matrimonio con el también actor Kadir Doğulu.

La pareja se ha convertido en una de las más estables del panorama interpretativo turco. Pues, además de llevar casi una década juntos, también han dado la bienvenida al mundo a un hijo en común. En el 2025, los artistas tuvieron un hijo y, desde entonces, se ha convertido en el eje principal de sus vidas. Eso sí, que no aparezca en producciones audiovisuales no quita que siga siendo activa en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Neslihan Atagül cuenta con más de 14 millones de seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su día a día como madre de familia y mujer empresaria. Pues, también es imagen de varias marcas publicitarias. Una nueva vida como creadora de contenido donde, por lo que parece, le va muy bien. Por otro lado, respecto a su regreso a la televisión, la periodista Birsen Altuntaş ha contado que la actriz ha llegado a rechazar ofertas importantes de trabajo. Por lo tanto, podría decirse que quedan lejos sus días como actriz.