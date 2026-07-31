No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 30 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 455 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo, después de todo lo vivido, Luisa y Bárbara deciden sellar su reconciliación.

Por si fuera poco, han empezado a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos, y todo para tratar de conseguir las respuestas que tanto necesitan. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, al mismo tiempo, Rosalía no logra apartar una idea inquietante. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de si Rafael fue capaz de todo por Adriana, incluso de ordenar el robo de su hija. Todo ello mientras Enriqueta no ha dudado un solo segundo en dar el paso de denunciar a José Luis, y todo por no pagar la deuda.

¿Qué sucede en el capítulo 456 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 31 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Petra no duda un solo segundo en confesar a Pura que ha tomado una decisión más que definitiva que tiene estrecha relación con el hijo de Adriana. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, en la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria no pueden evitar quedarse completamente descolocados y sin palabras ante la inesperada transformación que ha experimentado Mercedes. ¿Qué ha pasado exactamente con la duquesa de Miramar? Todo ello mientras Nicolás ha dado por comenzado su proyecto. Estamos ante un gran punto de inflexión que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.