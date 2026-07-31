Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 30 de julio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 615 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Miguel no duda un solo segundo en pedir que sea Nieves quien atienda a Marisol. Damián, por su parte, se queda profundamente descolocado al enterarse del defecto en los perfumes reformulados.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo una visita de lo más inesperada, como no podía ser de otra manera, ha dejado completamente sin palabras a Marta. Begoña, por su parte, no tiene reparos a la hora de marcar su posición en la relación con Juanito, mientras que Bianca se despide de Marta y Fina. Por si fuera poco, Miguel no duda un solo segundo en tomar una impactante y sorprendente decisión que desconcierta por completo a Claudia.

¿Qué sucede en el capítulo 616 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 31 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Tasio no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para tratar de buscar el perdón de los De la Reina. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguirlo, sin importar en absoluto las consecuencias. Todo ello mientras llegan las primeras reacciones a los nuevos perfumes. Marisol, por su parte, agradece a Damián que le salvara la vida.

Claudia no ha dudado un solo segundo en darle una nueva oportunidad a Paula como vendedora, mientras que Begoña no duda un solo segundo en hacer hasta lo imposible para animar a Andrés a luchar por Valentina. Dadas las circunstancias, parece que a Paula no le queda otra opción que marcar ciertas distancias con Tasio. No te pierdas los próximos capítulos de la serie Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.